https://ria.ru/20241217/btr-1989641315.html

Польша закупит 80 бронетранспортеров Rosomak за более чем миллиард долларов

Польша закупит 80 бронетранспортеров Rosomak за более чем миллиард долларов - РИА Новости, 17.12.2024

Польша закупит 80 бронетранспортеров Rosomak за более чем миллиард долларов

Войско Польское закупает 80 бронетранспортеров Rosomak с необитаемой башней за более чем миллиард долларов, сообщил, вице-премьер, министр национальной обороны... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T11:46

2024-12-17T11:46

2024-12-17T11:46

владислав косиняк-камыш

польша

в мире

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ВАРШАВА, 17 дек - РИА Новости. Войско Польское закупает 80 бронетранспортеров Rosomak с необитаемой башней за более чем миллиард долларов, сообщил, вице-премьер, министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. "Сегодня мы покупаем 80 Rosomak. 58 было заказано в июле, так что 130 Rosomak-L закуплено в 2024 году", - сказал Косиняк-Камыш во время церемонии подписания контракта. По его словам, стоимость контракта на поставку 80 БТР составляет около 4,3 миллиарда злотых (более миллиарда долларов). Поставка БТР в рамках подписанного контракта планируется в 2027-2028 годах. Министр отметил, что в рамках данного контракта для Войска польского будут закуплены БТР Rosomak улучшенной версии. "Сегодняшний контракт на закупку Rosomak в версии L - удлиненный, улучшенный... Там множество улучшений в конструкции, лучшая баллистическая защита, это Rosomak, который плавает", - рассказал он. Колесный бронетранспортер Rosomak-L оснащен необитаемой башенной системой ZSSW-30 с пусковой установкой Spike.

https://ria.ru/20241211/polsha-1988567770.html

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владислав косиняк-камыш , польша, в мире