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Участники шоу по книге Ричарда Баха преодолевают гравитацию - РИА Новости, 17.12.2024
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15:25 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/bakh-1989713957.html
Участники шоу по книге Ричарда Баха преодолевают гравитацию
Участники шоу по книге Ричарда Баха преодолевают гравитацию - РИА Новости, 17.12.2024
Участники шоу по книге Ричарда Баха преодолевают гравитацию
Переосмыслить сценическое пространство и создать спектакль в совершенно новом жанре поставили себе задачу постановщики шоу по мотивам знаменитой книги Ричарда... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T15:25
2024-12-17T15:25
культура
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Переосмыслить сценическое пространство и создать спектакль в совершенно новом жанре поставили себе задачу постановщики шоу по мотивам знаменитой книги Ричарда Баха "Чайка по имени Джонатан Ливингстон", сообщили в медиагруппе "Красный квадрат". Метафорическая история об обычной чайке, осмелившейся задать себе вопрос о цели и смысле жизни и осознавшей, что крылья даны и для "высокого полета", соединила на сцене акробатическое искусство, современную хореографию, передовые технологии и мультимедийные декорации. "В первую очередь мы переосмыслили сценическое пространство, угол зрения на сцену, - мы сцену превратили в мультимедийный экран и все действие у нас происходит на экране, который поднят на 45 градусов", - цитируются в сообщении пояснения креативного продюсера мультимедийного театрально-циркового спектакля Андрея Фурманчука. Графика CGI с эффектом присутствия делает каждое место событий абсолютно реалистичным: персонажи восходят в бескрайнее голубое небо, борются в горах, извергающих потоки лавы, опускаются в глубины океана и погружаются в безумие ночного города. Среди артистов - чемпионы мира по акробатике, воздушные гимнасты и звезды современной танцевальной сцены. "Я всегда мечтала сделать спектакль без слов, но чтобы смыслы были понятны всем, спектакль — погружение в другую реальность, чтобы зритель на какое-то время выпал из нашего трехмерного пространства и понял, что наш мир намного чудеснее, чем та реальность, к которой мы привыкли", - привели в медиагруппе комментарий художественного руководителя проекта "Антигравитация" (12+) Нины Чусовой.
https://ria.ru/20241212/teatr-1988654854.html
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культура
Культура
Участники шоу по книге Ричарда Баха преодолевают гравитацию

В России поставили театрально-цирковой спектакль по книге Ричарда Баха

© iStock.com / aerogondoЗрители смотрят шоу
Зрители смотрят шоу - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© iStock.com / aerogondo
Зрители смотрят шоу. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Переосмыслить сценическое пространство и создать спектакль в совершенно новом жанре поставили себе задачу постановщики шоу по мотивам знаменитой книги Ричарда Баха "Чайка по имени Джонатан Ливингстон", сообщили в медиагруппе "Красный квадрат".
Метафорическая история об обычной чайке, осмелившейся задать себе вопрос о цели и смысле жизни и осознавшей, что крылья даны и для "высокого полета", соединила на сцене акробатическое искусство, современную хореографию, передовые технологии и мультимедийные декорации.
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"В первую очередь мы переосмыслили сценическое пространство, угол зрения на сцену, - мы сцену превратили в мультимедийный экран и все действие у нас происходит на экране, который поднят на 45 градусов", - цитируются в сообщении пояснения креативного продюсера мультимедийного театрально-циркового спектакля Андрея Фурманчука.
Графика CGI с эффектом присутствия делает каждое место событий абсолютно реалистичным: персонажи восходят в бескрайнее голубое небо, борются в горах, извергающих потоки лавы, опускаются в глубины океана и погружаются в безумие ночного города. Среди артистов - чемпионы мира по акробатике, воздушные гимнасты и звезды современной танцевальной сцены.
"Я всегда мечтала сделать спектакль без слов, но чтобы смыслы были понятны всем, спектакль — погружение в другую реальность, чтобы зритель на какое-то время выпал из нашего трехмерного пространства и понял, что наш мир намного чудеснее, чем та реальность, к которой мы привыкли", - привели в медиагруппе комментарий художественного руководителя проекта "Антигравитация" (12+) Нины Чусовой.
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