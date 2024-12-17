https://ria.ru/20241217/artamonov-1989650432.html
Посещаемость объектов культуры в Липецкой области выросла в три раза
Посещаемость объектов культуры в Липецкой области выросла в три раза - РИА Новости, 17.12.2024
Посещаемость объектов культуры в Липецкой области выросла в три раза
Посещаемость объектов культуры в 2024 году в Липецкой области выросла в три раза благодаря национальному проекту "Культура", сообщил руководитель региона Игорь... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T12:23
2024-12-17T12:23
2024-12-17T12:23
липецкая область
липецкая область
россия
москва
игорь артамонов
ольга любимова
фонд кино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735275898_0:211:3180:2000_1920x0_80_0_0_f0229faca432593cfc0d7d8f3ba43bf6.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Посещаемость объектов культуры в 2024 году в Липецкой области выросла в три раза благодаря национальному проекту "Культура", сообщил руководитель региона Игорь Артамонов по итогам встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой в Москве. Он отметил, что за последние пять лет в рамках нацпроекта властям региона удалось сделать культурные достопримечательности доступными для всех – и для горожан, и для сельских жителей, чтобы у каждого была возможность заниматься творчеством, проводить праздники, духовно развиваться, получать новые эмоции, пояснил губернатор. Благодаря государственной поддержке в рамках нацпроекта в Липецкой области построено и отремонтировано почти 40 домов культуры, школ искусств, реконструированы Липецкий театр кукол и главный концертный зал "Октябрь". Полтора десятка кинозалов модернизированы при поддержке Фонда кино. "Насколько это нужно людям, видно по числу посетителей в учреждениях культуры. Их стало в три раза больше – 22 миллиона посещений в этом году", – отметил Артамонов. По словам губернатора, одаренные воспитанники модернизированных музыкальных, художественных и танцевальных школ области регулярно принимают участие в международных и всероссийских фестивалях и конкурсах. Среди девяти тысяч участников – семь тысяч призеров и победителей различных уровней. Артамонов также отметил, что Липецкая область занимает первое место в ЦФО по развитию народно-художественных промыслов. Семь старинных традиций и обычаев региона входят в Реестр объектов нематериального культурного наследия: романовская и добровская игрушки, елецкая рояльная гармошка, елецкое кружево и елецкие валенки, лыковые лапти, тряпичная кукла и волченские узоры. Губернатор отметил, что народные промыслы власти региона намерены активно развивать в последующие годы. Кроме этого, в планах на 2025 год - открытие новых культурных пространств, поддержка талантливой молодежи, а также различных творческих направлений креативной индустрии.
https://ria.ru/20241216/svo-1989512537.html
https://ria.ru/20241212/artamonov-1988792694.html
липецкая область
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735275898_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_4938ddf1b2fce977772fee5ca4ad89e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, россия, москва, игорь артамонов, ольга любимова, фонд кино
Липецкая область, Липецкая область, Россия, Москва, Игорь Артамонов, Ольга Любимова, Фонд кино
Посещаемость объектов культуры в Липецкой области выросла в три раза
Артамонов: посещаемость объектов культуры в Липецкой области выросла в три раза
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Посещаемость объектов культуры в 2024 году в Липецкой области выросла в три раза благодаря национальному проекту "Культура", сообщил руководитель региона Игорь Артамонов по итогам встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой в Москве.
Он отметил, что за последние пять лет в рамках нацпроекта властям региона удалось сделать культурные достопримечательности доступными для всех – и для горожан, и для сельских жителей, чтобы у каждого была возможность заниматься творчеством, проводить праздники, духовно развиваться, получать новые эмоции, пояснил губернатор.
Благодаря государственной поддержке в рамках нацпроекта в Липецкой области
построено и отремонтировано почти 40 домов культуры, школ искусств, реконструированы Липецкий театр кукол и главный концертный зал "Октябрь". Полтора десятка кинозалов модернизированы при поддержке Фонда кино
.
"Насколько это нужно людям, видно по числу посетителей в учреждениях культуры. Их стало в три раза больше – 22 миллиона посещений в этом году", – отметил Артамонов
.
По словам губернатора, одаренные воспитанники модернизированных музыкальных, художественных и танцевальных школ области регулярно принимают участие в международных и всероссийских фестивалях и конкурсах. Среди девяти тысяч участников – семь тысяч призеров и победителей различных уровней.
Артамонов также отметил, что Липецкая область занимает первое место в ЦФО по развитию народно-художественных промыслов. Семь старинных традиций и обычаев региона входят в Реестр объектов нематериального культурного наследия: романовская и добровская игрушки, елецкая рояльная гармошка, елецкое кружево и елецкие валенки, лыковые лапти, тряпичная кукла и волченские узоры.
Губернатор отметил, что народные промыслы власти региона намерены активно развивать в последующие годы. Кроме этого, в планах на 2025 год - открытие новых культурных пространств, поддержка талантливой молодежи, а также различных творческих направлений креативной индустрии.