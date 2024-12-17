https://ria.ru/20241217/anokhin-1989753783.html

Детскую спортивную школу по шахматам открыли в Смоленске

Детскую спортивную школу по шахматам открыли в Смоленске - РИА Новости, 17.12.2024

Детскую спортивную школу по шахматам открыли в Смоленске

Открытие детской спортивной школы по шахматам состоялось во вторник в центре Смоленска, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T17:43

2024-12-17T17:43

2024-12-17T17:43

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смоленская область

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Открытие детской спортивной школы по шахматам состоялось во вторник в центре Смоленска, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем телеграм-канале. "В марте этого года к нам в регион приезжал гроссмейстер, а теперь еще и сенатор РФ Сергей Александрович Карякин. Тогда мы договорились, что обновим здание шахматного клуба в центре Смоленска и создадим на его базе Областную детскую спортивную школу по шахматам имени С. А. Карякина. И уже сегодня вместе с именитым чемпионом открыли новое учреждение", - пишет глава региона. Новая школа – опорная организация для сети шахматных клубов, состоящей на текущем этапе из 15 отделений в разных муниципалитетах. Ее особенность – в обучении интеллектуальной игре по чемпионским методикам Карякина. "До конца года откроем еще два филиала, а затем создадим их и в остальных районах области. Сейчас спортивное сообщество объединяет более 450 детей в регионе – это почти 1/4 от числа всех смолян, регулярно занимающихся шахматами. Для дальнейшего развития комплекса секций будем активнее поддерживать работающих и привлекать новых тренеров, в том числе и по программе "Земский тренер", - подчеркнул Анохин. Он добавил, что в новой Областной детской спортивной школе по шахматам имени С. А. Карякина созданы хорошие условия для занятий, работают тренеры, помогающие ребятам развивать концентрацию, логику и мышление.

https://ria.ru/20241217/elka-1989649855.html

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смоленск, смоленская область, россия, василий анохин