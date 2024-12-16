https://ria.ru/20241216/zelenskiy-1989567476.html
Зеленский в хамской манере отказался забирать военнопленных, заявил Небензя
Зеленский в хамской манере отказался забирать военнопленных, заявил Небензя - РИА Новости, 16.12.2024
Зеленский в хамской манере отказался забирать военнопленных, заявил Небензя
Владимир Зеленский в "хамской манере" отказался забирать более 600 украинских военнопленных, показав тем самым свое нежелание двигаться к миру, сообщил постпред РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T23:39
2024-12-16T23:39
2024-12-16T23:58
владимир зеленский
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ООН, 16 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский в "хамской манере" отказался забирать более 600 украинских военнопленных, показав тем самым свое нежелание двигаться к миру, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Нежелание просроченного украинского руководства двигаться к миру проявилось также и в отказе от предложения Венгрии по установлению рождественского прекращения огня и обмену плененными. Мы со своей стороны в тот же день передали список к обмену, однако Зеленский в присущей ему хамской манере безапелляционно отверг эту инициативу, в очередной раз отказавшись забирать более 600 украинских военнослужащих, находящихся в России уже более года", – сказал российский постпред в ходе заседания Совбеза ООН.Он отметил, что простые украинцы, попавшие на фронт из-за насильственной мобилизации, киевский режим не интересуют: на Украине готовы обменивать только боевиков националистических батальонов, а также иностранных наемников.
https://ria.ru/20241212/zelenskiy-1988737333.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Зеленский в хамской манере отказался забирать военнопленных, заявил Небензя
Небензя: Зеленский в хамской манере отказался забирать более 600 военнопленных