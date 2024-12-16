Рейтинг@Mail.ru
Зеленский в хамской манере отказался забирать военнопленных, заявил Небензя - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:39 16.12.2024 (обновлено: 23:58 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/zelenskiy-1989567476.html
Зеленский в хамской манере отказался забирать военнопленных, заявил Небензя
Зеленский в хамской манере отказался забирать военнопленных, заявил Небензя - РИА Новости, 16.12.2024
Зеленский в хамской манере отказался забирать военнопленных, заявил Небензя
Владимир Зеленский в "хамской манере" отказался забирать более 600 украинских военнопленных, показав тем самым свое нежелание двигаться к миру, сообщил постпред РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T23:39
2024-12-16T23:58
владимир зеленский
василий небензя
украина
вооруженные силы украины
в мире
россия
венгрия
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984968669_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_42c5ef4f452e22aa3218c7ac91519494.jpg
ООН, 16 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский в "хамской манере" отказался забирать более 600 украинских военнопленных, показав тем самым свое нежелание двигаться к миру, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Нежелание просроченного украинского руководства двигаться к миру проявилось также и в отказе от предложения Венгрии по установлению рождественского прекращения огня и обмену плененными. Мы со своей стороны в тот же день передали список к обмену, однако Зеленский в присущей ему хамской манере безапелляционно отверг эту инициативу, в очередной раз отказавшись забирать более 600 украинских военнослужащих, находящихся в России уже более года", – сказал российский постпред в ходе заседания Совбеза ООН.Он отметил, что простые украинцы, попавшие на фронт из-за насильственной мобилизации, киевский режим не интересуют: на Украине готовы обменивать только боевиков националистических батальонов, а также иностранных наемников.
https://ria.ru/20241212/zelenskiy-1988737333.html
украина
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984968669_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_1f607e76b115ecd48064e52ff42399e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир зеленский, василий небензя, украина, вооруженные силы украины, в мире, россия, венгрия, оон
Владимир Зеленский, Василий Небензя, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия, Венгрия, ООН
Зеленский в хамской манере отказался забирать военнопленных, заявил Небензя

Небензя: Зеленский в хамской манере отказался забирать более 600 военнопленных

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 16 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский в "хамской манере" отказался забирать более 600 украинских военнопленных, показав тем самым свое нежелание двигаться к миру, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«
"Нежелание просроченного украинского руководства двигаться к миру проявилось также и в отказе от предложения Венгрии по установлению рождественского прекращения огня и обмену плененными. Мы со своей стороны в тот же день передали список к обмену, однако Зеленский в присущей ему хамской манере безапелляционно отверг эту инициативу, в очередной раз отказавшись забирать более 600 украинских военнослужащих, находящихся в России уже более года", – сказал российский постпред в ходе заседания Совбеза ООН.
Он отметил, что простые украинцы, попавшие на фронт из-за насильственной мобилизации, киевский режим не интересуют: на Украине готовы обменивать только боевиков националистических батальонов, а также иностранных наемников.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
"Он не имеет права": на Украине возмутились из-за решения Зеленского
12 декабря, 08:59
 
Владимир ЗеленскийВасилий НебензяУкраинаВооруженные силы УкраиныВ миреРоссияВенгрияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала