https://ria.ru/20241216/zelenskiy-1989567476.html

Зеленский в хамской манере отказался забирать военнопленных, заявил Небензя

Зеленский в хамской манере отказался забирать военнопленных, заявил Небензя - РИА Новости, 16.12.2024

Зеленский в хамской манере отказался забирать военнопленных, заявил Небензя

Владимир Зеленский в "хамской манере" отказался забирать более 600 украинских военнопленных, показав тем самым свое нежелание двигаться к миру, сообщил постпред РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T23:39

2024-12-16T23:39

2024-12-16T23:58

владимир зеленский

василий небензя

украина

вооруженные силы украины

в мире

россия

венгрия

оон

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ООН, 16 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский в "хамской манере" отказался забирать более 600 украинских военнопленных, показав тем самым свое нежелание двигаться к миру, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Нежелание просроченного украинского руководства двигаться к миру проявилось также и в отказе от предложения Венгрии по установлению рождественского прекращения огня и обмену плененными. Мы со своей стороны в тот же день передали список к обмену, однако Зеленский в присущей ему хамской манере безапелляционно отверг эту инициативу, в очередной раз отказавшись забирать более 600 украинских военнослужащих, находящихся в России уже более года", – сказал российский постпред в ходе заседания Совбеза ООН.Он отметил, что простые украинцы, попавшие на фронт из-за насильственной мобилизации, киевский режим не интересуют: на Украине готовы обменивать только боевиков националистических батальонов, а также иностранных наемников.

https://ria.ru/20241212/zelenskiy-1988737333.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир зеленский, василий небензя, украина, вооруженные силы украины, в мире, россия, венгрия, оон