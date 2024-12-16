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Появились кадры мощного взрыва в Сирии после атаки Израиля
Появились кадры мощного взрыва в Сирии после атаки Израиля - РИА Новости, 16.12.2024
Появились кадры мощного взрыва в Сирии после атаки Израиля
Появилась видеозапись с мощным взрывом после атаки израильской авиации в сирийском Тартусе. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:42
2024-12-16T14:42
2024-12-16T14:42
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Появилась видеозапись с мощным взрывом после атаки израильской авиации в сирийском Тартусе.На кадрах можно увидеть большое пламенное облако.В понедельник ливанский телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на очевидцев сообщил, что склад со стратегическими ракетами армии Сирии в Тартусе, атакованный в ночь на понедельник израильской армией, продолжает детонировать, в связи с чем бригады спасателей не могут к нему приблизиться.По данным телеканала, за минувшие несколько часов израильская армия нанесла 12 ударов по объектам ПВО, военным радарам и складам со стратегическим вооружением.Израильская авиация 9 декабря провела масштабные бомбардировки баз военно-воздушных сил, научно-исследовательских центров и объектов оборонной промышленности в разных провинциях Сирии. Согласно заявлению, израильская армия нанесла по меньшей мере 250 ударов по сирийской территории.Представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи 12 декабря заявил РИА Новости, что Израиль принял решение уничтожить военный потенциал Сирии, чтобы не допустить попадания его в руки радикальным формированиям.
https://ria.ru/20241216/peskov-1989410319.html
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Мощный удар израильских военных по сирийской провинции Тартус
Мощный удар израильских военных по сирийской провинции Тартус.
2024-12-16T14:42
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в мире, сирия, израиль, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Израиль, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Появились кадры мощного взрыва в Сирии после атаки Израиля
Появились кадры мощного взрыва в Тартусе после атаки армии Израиля
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Появилась видеозапись с мощным взрывом после атаки израильской авиации в сирийском Тартусе.
На кадрах можно увидеть большое пламенное облако.
В понедельник ливанский телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на очевидцев сообщил, что склад со стратегическими ракетами армии Сирии в Тартусе, атакованный в ночь на понедельник израильской армией, продолжает детонировать, в связи с чем бригады спасателей не могут к нему приблизиться.
По данным телеканала, за минувшие несколько часов израильская армия нанесла 12 ударов по объектам ПВО, военным радарам и складам со стратегическим вооружением.
Израильская авиация 9 декабря провела масштабные бомбардировки баз военно-воздушных сил, научно-исследовательских центров и объектов оборонной промышленности в разных провинциях Сирии. Согласно заявлению, израильская армия нанесла по меньшей мере 250 ударов по сирийской территории.
Представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи 12 декабря заявил РИА Новости, что Израиль
принял решение уничтожить военный потенциал Сирии
, чтобы не допустить попадания его в руки радикальным формированиям.