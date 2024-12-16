Рейтинг@Mail.ru
Появились кадры мощного взрыва в Сирии после атаки Израиля - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/vzryv-1989455802.html
Появились кадры мощного взрыва в Сирии после атаки Израиля
Появились кадры мощного взрыва в Сирии после атаки Израиля - РИА Новости, 16.12.2024
Появились кадры мощного взрыва в Сирии после атаки Израиля
Появилась видеозапись с мощным взрывом после атаки израильской авиации в сирийском Тартусе. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:42
2024-12-16T14:42
в мире
сирия
израиль
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989445245_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_044a5cf6f99ace474e41fcf02980a07b.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Появилась видеозапись с мощным взрывом после атаки израильской авиации в сирийском Тартусе.На кадрах можно увидеть большое пламенное облако.В понедельник ливанский телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на очевидцев сообщил, что склад со стратегическими ракетами армии Сирии в Тартусе, атакованный в ночь на понедельник израильской армией, продолжает детонировать, в связи с чем бригады спасателей не могут к нему приблизиться.По данным телеканала, за минувшие несколько часов израильская армия нанесла 12 ударов по объектам ПВО, военным радарам и складам со стратегическим вооружением.Израильская авиация 9 декабря провела масштабные бомбардировки баз военно-воздушных сил, научно-исследовательских центров и объектов оборонной промышленности в разных провинциях Сирии. Согласно заявлению, израильская армия нанесла по меньшей мере 250 ударов по сирийской территории.Представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи 12 декабря заявил РИА Новости, что Израиль принял решение уничтожить военный потенциал Сирии, чтобы не допустить попадания его в руки радикальным формированиям.
https://ria.ru/20241216/peskov-1989410319.html
https://ria.ru/20241215/turtsija-1989347480.html
сирия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Мощный удар израильских военных по сирийской провинции Тартус
Мощный удар израильских военных по сирийской провинции Тартус.
2024-12-16T14:42
true
PT0M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989445245_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_248a0a6630515f8dddf64ea8313f40e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, израиль, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Израиль, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Появились кадры мощного взрыва в Сирии после атаки Израиля

Появились кадры мощного взрыва в Тартусе после атаки армии Израиля

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Появилась видеозапись с мощным взрывом после атаки израильской авиации в сирийском Тартусе.
На кадрах можно увидеть большое пламенное облако.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
В Кремле ответили на вопрос о российских базах в Сирии
Вчера, 12:25
В понедельник ливанский телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на очевидцев сообщил, что склад со стратегическими ракетами армии Сирии в Тартусе, атакованный в ночь на понедельник израильской армией, продолжает детонировать, в связи с чем бригады спасателей не могут к нему приблизиться.
По данным телеканала, за минувшие несколько часов израильская армия нанесла 12 ударов по объектам ПВО, военным радарам и складам со стратегическим вооружением.
Израильская авиация 9 декабря провела масштабные бомбардировки баз военно-воздушных сил, научно-исследовательских центров и объектов оборонной промышленности в разных провинциях Сирии. Согласно заявлению, израильская армия нанесла по меньшей мере 250 ударов по сирийской территории.
Представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи 12 декабря заявил РИА Новости, что Израиль принял решение уничтожить военный потенциал Сирии, чтобы не допустить попадания его в руки радикальным формированиям.
Ситуация в Дамаске - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Турция рассчитывает на контакты с Ираном и Россией по Сирии
15 декабря, 23:39
 
В миреСирияИзраильОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала