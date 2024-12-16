https://ria.ru/20241216/vsu-1989507078.html

Генштаб ВСУ проверит информацию об избиении военнослужащих

Генштаб ВСУ проверит информацию об избиении военнослужащих - РИА Новости, 16.12.2024

Генштаб ВСУ проверит информацию об избиении военнослужащих

В Генштабе ВСУ заявили, что направили комиссию для проверки информации об избиении военнослужащих и вымогании у них денег в одной из бригад, командир воинской... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T17:15

2024-12-16T17:15

2024-12-16T17:25

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. В Генштабе ВСУ заявили, что направили комиссию для проверки информации об избиении военнослужащих и вымогании у них денег в одной из бригад, командир воинской части временно отстранен от исполнения служебных обязанностей. Ранее в понедельник издание "Украинская правда" сообщило, что командир взвода в 211-й понтонно-мостовой бригаде ВСУ Владислав Пастух избивал подчиненных и вымогал у них деньги. "По решению главнокомандующего ВСУ в военную часть направлена комиссия военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины для проверки указанной информации. На время проведения проверки командир воинской части отстранен от исполнения служебных обязанностей по должности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генштаба ВСУ. В ведомстве отметили, что по отдельным фактам, указанным в СМИ, в сентябре проводилась служебная проверка. По ее результатам были собраны материалы и заведено уголовное дело. Депутат Рады Анна Скороход 7 декабря заявляла, что командиры подразделений ВСУ вымогают у военнослужащих деньги, тех, кто их не сдает, отправляют на самые тяжелые позиции. Скороход 12 ноября заявляла, что в ВСУ на разных уровнях сформировалась системная коррупция, освобождающая военнослужащих от пребывания на фронте или позволяющая приобрести отпуск.

https://ria.ru/20241211/rada-1988675765.html

https://ria.ru/20241113/rada-1983540367.html

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в мире, вооруженные силы украины