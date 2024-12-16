https://ria.ru/20241216/vsu-1989458790.html

Путин назвал действия ВСУ в Курской области преступлением

Путин назвал действия ВСУ в Курской области преступлением - РИА Новости, 16.12.2024

Путин назвал действия ВСУ в Курской области преступлением

Президент России Владимир Путин назвал преступлением действия ВСУ в Курской области и других приграничных регионах, и особенно это касается гражданского... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:45

2024-12-16T14:45

2024-12-16T15:18

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

владимир путин

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал преступлением действия ВСУ в Курской области и других приграничных регионах, и особенно это касается гражданского населения."С точки зрения преступлений против народов России, это очевидная вещь, это преступление. Особенно это касается страданий гражданского населения", - сказал он на коллегии Минобороны.

https://ria.ru/20241216/prigovor-1989467452.html

курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

курская область, вооруженные силы украины, владимир путин