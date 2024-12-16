https://ria.ru/20241216/vsu-1989458790.html
Путин назвал действия ВСУ в Курской области преступлением
Путин назвал действия ВСУ в Курской области преступлением - РИА Новости, 16.12.2024
Путин назвал действия ВСУ в Курской области преступлением
Президент России Владимир Путин назвал преступлением действия ВСУ в Курской области и других приграничных регионах, и особенно это касается гражданского... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:45
2024-12-16T14:45
2024-12-16T15:18
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал преступлением действия ВСУ в Курской области и других приграничных регионах, и особенно это касается гражданского населения."С точки зрения преступлений против народов России, это очевидная вещь, это преступление. Особенно это касается страданий гражданского населения", - сказал он на коллегии Минобороны.
https://ria.ru/20241216/prigovor-1989467452.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, вооруженные силы украины, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
Путин назвал действия ВСУ в Курской области преступлением
Путин назвал действия ВСУ в Курской области преступлением против гражданских