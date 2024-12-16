https://ria.ru/20241216/utair-1989492754.html
ЕС ввел санкции против авиакомпании Utair
ЕС ввел санкции против авиакомпании Utair - РИА Новости, 16.12.2024
ЕС ввел санкции против авиакомпании Utair
Авиакомпанию Utair включили в 15-й пакет санкций ЕС против России, указано в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T16:14
2024-12-16T16:14
2024-12-16T16:56
брюссель
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санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА новости. Авиакомпанию Utair включили в 15-й пакет санкций ЕС против России, указано в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза. Как утверждается, она "поддержала действия, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Также под ограничения попал частный перевозчик ООО "Leading Charter Technologies". Компанию обвинили в обходе европейских санкций.
https://ria.ru/20241216/es-1989483411.html
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брюссель, россия, евросоюз, ютэйр, санкции в отношении россии
Брюссель, Россия, Евросоюз, ЮТэйр, Санкции в отношении России
ЕС ввел санкции против авиакомпании Utair
ЕС ввел санкции против авиакомпании Utair