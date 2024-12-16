https://ria.ru/20241216/tanker-1989494379.html
Глава Минприроды рассказал о ситуации в Керченском проливе после ЧП
Глава Минприроды рассказал о ситуации в Керченском проливе после ЧП - РИА Новости, 16.12.2024
Глава Минприроды рассказал о ситуации в Керченском проливе после ЧП
Пока рано говорить, сколько нефтепродуктов попало в Черное море после крушения танкеров "Волгонефть 239" и "Волгонефть 212", часть мазута осталась в судах,... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T16:21
2024-12-16T16:21
2024-12-16T16:26
происшествия
черное море
россия
керченский пролив
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Пока рано говорить, сколько нефтепродуктов попало в Черное море после крушения танкеров "Волгонефть 239" и "Волгонефть 212", часть мазута осталась в судах, водолазы обследуют их останки и дадут заключение, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов. "Пока рано говорить о том, сколько нефтепродуктов попало в море. Часть мазута остается в танкерах, которые находятся на дне моря, и из-за температурных режимов мазут остается на дне. Сейчас наши коллеги из Морспасслужбы готовят водолазов, которые обследуют останки судов и, соответственно, дадут свое заключение, и мы сможем с этим заключением работать", - сказал Козлов журналистам. В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла.
https://ria.ru/20241216/evakuatsiya-1989389429.html
https://ria.ru/20241215/peregovory-1989329874.html
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происшествия, черное море, россия, керченский пролив, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Черное море, Россия, Керченский пролив, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Глава Минприроды рассказал о ситуации в Керченском проливе после ЧП
Козлов: водолазы обследуют танкеры и дадут заключение о разливе мазута после ЧП