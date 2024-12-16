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Минприроды сообщило о завершении облета над местом крушения танкеров - РИА Новости, 16.12.2024
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16:18 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/tanker-1989493643.html
Минприроды сообщило о завершении облета над местом крушения танкеров
Минприроды сообщило о завершении облета над местом крушения танкеров - РИА Новости, 16.12.2024
Минприроды сообщило о завершении облета над местом крушения танкеров
Завершается облет над местом крушения танкеров в Керченском проливе, мазутных пятен пока не обнаружено, сообщил журналистам глава Минприроды Александр Козлов. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T16:18
2024-12-16T16:18
происшествия
керченский пролив
анапа
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Завершается облет над местом крушения танкеров в Керченском проливе, мазутных пятен пока не обнаружено, сообщил журналистам глава Минприроды Александр Козлов. "Сейчас завершается облёт. Пока, на данный момент, по результатам облёта никаких пятен не обнаружено. Ждём результаты", - сказал он. В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушения танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С танкера "Волгонефть 239", севшем на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации.
https://ria.ru/20241216/bort-1989376028.html
керченский пролив
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происшествия, керченский пролив, анапа, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Керченский пролив, Анапа, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Минприроды сообщило о завершении облета над местом крушения танкеров

Козлов: завершается облет над местом крушения танкеров в Керченском проливе

© СоцсетиТанкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Соцсети
Танкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Завершается облет над местом крушения танкеров в Керченском проливе, мазутных пятен пока не обнаружено, сообщил журналистам глава Минприроды Александр Козлов.
"Сейчас завершается облёт. Пока, на данный момент, по результатам облёта никаких пятен не обнаружено. Ждём результаты", - сказал он.
В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушения танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С танкера "Волгонефть 239", севшем на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник.
Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации.
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Поврежденные в Керченском проливе танкеры везли 9,2 тысячи тонн мазута
Вчера, 09:36
 
ПроисшествияКерченский проливАнапаАлександр Козлов (глава Минприроды)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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