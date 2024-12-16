https://ria.ru/20241216/tanker-1989493643.html

Минприроды сообщило о завершении облета над местом крушения танкеров

Минприроды сообщило о завершении облета над местом крушения танкеров - РИА Новости, 16.12.2024

Минприроды сообщило о завершении облета над местом крушения танкеров

Завершается облет над местом крушения танкеров в Керченском проливе, мазутных пятен пока не обнаружено, сообщил журналистам глава Минприроды Александр Козлов. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T16:18

2024-12-16T16:18

2024-12-16T16:18

происшествия

керченский пролив

анапа

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Завершается облет над местом крушения танкеров в Керченском проливе, мазутных пятен пока не обнаружено, сообщил журналистам глава Минприроды Александр Козлов. "Сейчас завершается облёт. Пока, на данный момент, по результатам облёта никаких пятен не обнаружено. Ждём результаты", - сказал он. В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушения танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С танкера "Волгонефть 239", севшем на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации.

https://ria.ru/20241216/bort-1989376028.html

керченский пролив

анапа

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происшествия, керченский пролив, анапа, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе