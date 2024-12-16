https://ria.ru/20241216/tanker-1989377182.html

Спасатели рассказали о ситуации с танкером, севшим на мель у порта Тамань

Спасатели рассказали о ситуации с танкером, севшим на мель у порта Тамань - РИА Новости, 16.12.2024

Спасатели рассказали о ситуации с танкером, севшим на мель у порта Тамань

Экипаж поврежденного во время шторма и севшего на мель в Керченском проливе танкера "Волгонефть-239" находится на борту судна в 80 метрах от берега, угрозы... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T09:44

2024-12-16T09:44

2024-12-16T09:52

происшествия

тамань (станица)

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КРАСНОДАР, 16 дек – РИА Новости. Экипаж поврежденного во время шторма и севшего на мель в Керченском проливе танкера "Волгонефть-239" находится на борту судна в 80 метрах от берега, угрозы жизни и здоровью людей нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах."На борту находится 14 человек. Угрозы жизни экипажу нет", - сказал собеседник агентства, добавив, что танкер "Волгонефть 239" находится в 80 метрах от берега в районе порта Тамань.Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщала, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС РФ сообщало, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на борту 14 человек. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации.

https://ria.ru/20241215/vrach-1989332951.html

тамань (станица)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тамань (станица)