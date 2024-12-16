https://ria.ru/20241216/tanker-1989377182.html
Спасатели рассказали о ситуации с танкером, севшим на мель у порта Тамань
Спасатели рассказали о ситуации с танкером, севшим на мель у порта Тамань - РИА Новости, 16.12.2024
Спасатели рассказали о ситуации с танкером, севшим на мель у порта Тамань
Экипаж поврежденного во время шторма и севшего на мель в Керченском проливе танкера "Волгонефть-239" находится на борту судна в 80 метрах от берега, угрозы... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T09:44
2024-12-16T09:44
2024-12-16T09:52
происшествия
тамань (станица)
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КРАСНОДАР, 16 дек – РИА Новости. Экипаж поврежденного во время шторма и севшего на мель в Керченском проливе танкера "Волгонефть-239" находится на борту судна в 80 метрах от берега, угрозы жизни и здоровью людей нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах."На борту находится 14 человек. Угрозы жизни экипажу нет", - сказал собеседник агентства, добавив, что танкер "Волгонефть 239" находится в 80 метрах от берега в районе порта Тамань.Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщала, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС РФ сообщало, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на борту 14 человек. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации.
https://ria.ru/20241215/vrach-1989332951.html
тамань (станица)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тамань (станица)
Происшествия, Тамань (станица)
Спасатели рассказали о ситуации с танкером, севшим на мель у порта Тамань
Жизням членов экипажа судна, севшего на мель у порта Тамань, ничего не угрожает