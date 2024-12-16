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Сибига отверг предложение о рождественском прекращении огня, заявил Сийярто - РИА Новости, 16.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:19 16.12.2024 (обновлено: 17:34 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/siyyarto-1989507969.html
Сибига отверг предложение о рождественском прекращении огня, заявил Сийярто
Сибига отверг предложение о рождественском прекращении огня, заявил Сийярто - РИА Новости, 16.12.2024
Сибига отверг предложение о рождественском прекращении огня, заявил Сийярто
Глава МИД Украины Андрей Сибига, участвовавший в заседании глав МИД стран ЕС по видеосвязи, отверг предложение Венгрии о рождественском прекращении огня, заявил РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T17:19
2024-12-16T17:34
специальная военная операция на украине
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БУДАПЕШТ, 16 дек - РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига, участвовавший в заседании глав МИД стран ЕС по видеосвязи, отверг предложение Венгрии о рождественском прекращении огня, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.Премьер-министр Венгрии Орбан ранее высказал президенту России Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Владимира Зеленского, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его. Украинская сторона впоследствии утверждала, что не получала предложения о прекращении огня."По поводу рождественского прекращения огня не только коллеги из стран ЕС, но и украинский коллега высказал отказ", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС, выступление транслировалось в соцсети Facebook*.Министр подчеркнул, что после разговора Орбана и Путина он сам созванивался с Сибигой и главой офиса Зеленского Андреем Ермаком, поэтому "говорить, что им не сообщили о факте или содержании разговора, совершенная неправда".*Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России
https://ria.ru/20241216/siyyarto-1989490658.html
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в мире, россия, украина, венгрия, петер сийярто, владимир путин, владимир зеленский, евросоюз, андрей сибига
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Евросоюз, Андрей Сибига
Сибига отверг предложение о рождественском прекращении огня, заявил Сийярто

Сийярто: Сибига отверг предложение Венгрии о рождественском прекращении огня

© AP Photo / Andrii NesterewnkoАндрей Сибига
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© AP Photo / Andrii Nesterewnko
Андрей Сибига. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 16 дек - РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига, участвовавший в заседании глав МИД стран ЕС по видеосвязи, отверг предложение Венгрии о рождественском прекращении огня, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Премьер-министр Венгрии Орбан ранее высказал президенту России Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Владимира Зеленского, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его. Украинская сторона впоследствии утверждала, что не получала предложения о прекращении огня.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Сийярто высказался против отправки военных советников ЕС на Украину
Вчера, 16:06
"По поводу рождественского прекращения огня не только коллеги из стран ЕС, но и украинский коллега высказал отказ", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС, выступление транслировалось в соцсети Facebook*.
Министр подчеркнул, что после разговора Орбана и Путина он сам созванивался с Сибигой и главой офиса Зеленского Андреем Ермаком, поэтому "говорить, что им не сообщили о факте или содержании разговора, совершенная неправда".
*Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Сийярто: Киев "некультурно отказался" проводить разговор Орбана с Зеленским
15 декабря, 13:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВенгрияПетер СийяртоВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЕвросоюзАндрей Сибига
 
 
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