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Курдская автономная администрация призвала прекратить боевые действия - РИА Новости, 16.12.2024
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13:20 16.12.2024 (обновлено: 13:56 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/siriya-1989422835.html
Курдская автономная администрация призвала прекратить боевые действия
Курдская автономная администрация призвала прекратить боевые действия - РИА Новости, 16.12.2024
Курдская автономная администрация призвала прекратить боевые действия
Администрация курдской автономии на северо-востоке Сирии призвала начать общенациональный диалог с прекращением боевых действий на всей территории страны,... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:20
2024-12-16T13:56
в мире
сирия
обострение ситуации в сирии — 2024
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башар асад
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БЕЙРУТ, 16 дек - РИА Новости. Администрация курдской автономии на северо-востоке Сирии призвала начать общенациональный диалог с прекращением боевых действий на всей территории страны, соответствующее заявление распространено в понедельник."…Мы призываем прекратить боевые действия на всей территории Сирии и начать общенациональный диалог, занять позиции доброжелательности и отказаться от заявлений нетерпимости и предательства между сирийцами", - говорится в заявлении."…Мы призываем прекратить боевые действия на всей территории Сирии и начать общенациональный диалог, занять позиции доброжелательности и отказаться от заявлений нетерпимости и предательства между сирийцами", - говорится в заявлении.Курдская администрация также заверила, что намерена продолжить борьбу с террористической группировкой "Исламское государство*" (запрещена в РФ) в координации с международной коалицией и курдскими "Сирийскими демократическими силами" (СДС)."Мы видим, что взаимодействие между автономной администрацией на северо-востоке Сирии и политическим руководством в Дамаске будет служить в интересах всех сирийцев. И поможет нам вместе преодолеть этот тяжелый период, успешно его завершив", - отмечается в заявлении.Ранее представитель курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС) на северо-востоке Сирии и в Ливане Абдельсалам Ахмад заявлял РИА Новости, что между курдами и новой администрацией в Дамаске пока контакта нет, а в связи с разногласиями между силами входящими в вооруженную оппозицию по видению политического будущего, есть опасения повторения в Сирии ливийского сценария.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20241215/pomosch-1989278921.html
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в мире, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, дамаск (город), башар асад, россия
В мире, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Дамаск (город), Башар Асад, Россия
Курдская автономная администрация призвала прекратить боевые действия

Курды в Сирии призвали перейти к общенациональному сирийскому диалогу

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГород Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов
Город Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Город Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 16 дек - РИА Новости. Администрация курдской автономии на северо-востоке Сирии призвала начать общенациональный диалог с прекращением боевых действий на всей территории страны, соответствующее заявление распространено в понедельник.
"…Мы призываем прекратить боевые действия на всей территории Сирии и начать общенациональный диалог, занять позиции доброжелательности и отказаться от заявлений нетерпимости и предательства между сирийцами", - говорится в заявлении.
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"…Мы призываем прекратить боевые действия на всей территории Сирии и начать общенациональный диалог, занять позиции доброжелательности и отказаться от заявлений нетерпимости и предательства между сирийцами", - говорится в заявлении.
Курдская администрация также заверила, что намерена продолжить борьбу с террористической группировкой "Исламское государство*" (запрещена в РФ) в координации с международной коалицией и курдскими "Сирийскими демократическими силами" (СДС).
"Мы видим, что взаимодействие между автономной администрацией на северо-востоке Сирии и политическим руководством в Дамаске будет служить в интересах всех сирийцев. И поможет нам вместе преодолеть этот тяжелый период, успешно его завершив", - отмечается в заявлении.
Ранее представитель курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС) на северо-востоке Сирии и в Ливане Абдельсалам Ахмад заявлял РИА Новости, что между курдами и новой администрацией в Дамаске пока контакта нет, а в связи с разногласиями между силами входящими в вооруженную оппозицию по видению политического будущего, есть опасения повторения в Сирии ливийского сценария.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
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