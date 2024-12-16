https://ria.ru/20241216/siriya-1989422835.html

Курдская автономная администрация призвала прекратить боевые действия

Курдская автономная администрация призвала прекратить боевые действия - РИА Новости, 16.12.2024

Курдская автономная администрация призвала прекратить боевые действия

Администрация курдской автономии на северо-востоке Сирии призвала начать общенациональный диалог с прекращением боевых действий на всей территории страны,... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T13:20

2024-12-16T13:20

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БЕЙРУТ, 16 дек - РИА Новости. Администрация курдской автономии на северо-востоке Сирии призвала начать общенациональный диалог с прекращением боевых действий на всей территории страны, соответствующее заявление распространено в понедельник."…Мы призываем прекратить боевые действия на всей территории Сирии и начать общенациональный диалог, занять позиции доброжелательности и отказаться от заявлений нетерпимости и предательства между сирийцами", - говорится в заявлении."…Мы призываем прекратить боевые действия на всей территории Сирии и начать общенациональный диалог, занять позиции доброжелательности и отказаться от заявлений нетерпимости и предательства между сирийцами", - говорится в заявлении.Курдская администрация также заверила, что намерена продолжить борьбу с террористической группировкой "Исламское государство*" (запрещена в РФ) в координации с международной коалицией и курдскими "Сирийскими демократическими силами" (СДС)."Мы видим, что взаимодействие между автономной администрацией на северо-востоке Сирии и политическим руководством в Дамаске будет служить в интересах всех сирийцев. И поможет нам вместе преодолеть этот тяжелый период, успешно его завершив", - отмечается в заявлении.Ранее представитель курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС) на северо-востоке Сирии и в Ливане Абдельсалам Ахмад заявлял РИА Новости, что между курдами и новой администрацией в Дамаске пока контакта нет, а в связи с разногласиями между силами входящими в вооруженную оппозицию по видению политического будущего, есть опасения повторения в Сирии ливийского сценария.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.*Террористическая организация, запрещенная в России

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в мире, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, дамаск (город), башар асад, россия