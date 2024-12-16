https://ria.ru/20241216/serbija-1989450515.html

Вулин ответил на нападки США на российско-сербскую компанию

Вулин ответил на нападки США на российско-сербскую компанию - РИА Новости, 16.12.2024

Вулин ответил на нападки США на российско-сербскую компанию

Замглавы правительства Сербии Александр Вулин заявил, что нападки посла США Кристофера Хилла и ожидаемые американские санкции против "Нефтяной индустрии Сербии" РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:31

2024-12-16T14:31

2024-12-16T14:31

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БЕЛГРАД, 16 дек – РИА Новости. Замглавы правительства Сербии Александр Вулин заявил, что нападки посла США Кристофера Хилла и ожидаемые американские санкции против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS, 56,15% - "Газпром нефть" и "Газпром") не настроят сербов против России. Хилл ранее выразил мнение, что компания "Газпром нефть" приобрела в 2008 году контрольный пакет акций "Нефтяной индустрии Сербии" "за малую часть" их рыночной стоимости. По его словам, теперь "Газпром" направляет доходы компании на финансирование конфликта на Украине, американский дипломат добавил обычный набор обвинений в зловредном влиянии РФ в Сербии и балканском регионе. Напрямую о санкциях посол США не высказался. "Посол Хилл промолчал, когда президент (Сербии) Александр Вучич разговаривал с президентом (после избрания по телефону – ред.) Дональдом Трампом, но заговорил, когда упомянули санкции против NIS. Трамп не является выбором Хилла, но санкции против Сербии – его выбор. Посол Хилл беспокоится, приобрела ли РФ NIS менее чем за миллиард (долларов – ред.), но не волновался, когда US Steel купила (металлургическое предприятие – ред.) "Железара Смедерево" за один доллар, а вернула ее Сербии без единого доллара на счету, с долгами на сотни миллионов", - цитирует пресс-служба Вулина. По его словам, если американского посла обеспокоило то, что часть своей прибыли "Газпром" направляет на конфликт на Украине, то "почему его это не беспокоило все эти годы, но взволновало лишь, когда они (США – ред.) вывели на улицы своих агентов и последователей", указывая на протесты студентов и оппозиции в Сербии. "Посол Хилл уверен, что российский капитал зловреден для нашего общества и нашей экономики, но еще более уверен, что бомбы НАТО целительны для нашего общества и экономики. Он не требует, чтобы Сербия была другом США, но требует, чтобы мы стали недругами РФ. Ни одно поколение сербов не было недругами России, не будет и это", - подчеркнул замглавы сербского правительства. Президент Сербии Александр Вучич заявил в ночь на понедельник о начале переговоров с США и Россией по ожидаемым санкциям против "Нефтяной индустрии Сербии" "уже завтра". Вучич указал в субботу, что официальный Белград не введёт санкции против РФ из-за ожидаемых ограничительных мер США против "Нефтяной индустрии Сербии". В то же время он допустил возможность переговоров о снижении доли "Газпрома" и "Газпром нефти" (56,15%) в NIS из-за ожидаемых им санкций США. По его словам, ограничительные меры могут быть введены уже с 1 января. "Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечается, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров". Президент Сербии сообщил в ночь на субботу в телеэфире, что США вскоре вводят санкции против NIS "из-за российской собственности". Он уточнил, что ожидал этого еще год назад от ЕС, но "пришло не оттуда". Сербский лидер также указал, что с момента введения санкций компания-оператор Адриатического нефтепровода Хорватии JANAF прекратит поставки сырья с терминала на острове Крк. В 2022 году поставки российской нефти по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) в Хорватии попали под запрет в рамках пакета санкций ЕС, с тех пор компания перешла на переработку сырья из Ирака и других стран. Руководство Сербии и Венгрии ранее подтвердили планы строительства нефтепровода протяженностью 128 километров для соединения с "Дружбой", по которой поставляется российская нефть в Венгрию и поставок ее на переработку на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) NIS в городе Панчево. В 2022 году "Газпром нефть", которая участвовала в 2008 году в приватизации крупнейшей нефтяной компании западных Балкан, снизила долю в сербской NIS до 50%, "Газпром" получил 6,15%. В 2020 году Вучич запустил проект "Глубокая переработка" на НПЗ "Нефтяной индустрии Сербии" в Панчево под Белградом. "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает свыше 10 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет 400 АЗС, НПЗ Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с Газпром энергохолдинг - ТЭС Панчево. Крупнейшие акционеры - "Газпром нефть" и Газпром (56,15%) и Сербия (29,87%).

https://ria.ru/20241216/vuchich-1989352632.html

https://ria.ru/20241206/serbiya-1987763181.html

https://ria.ru/20241216/sanktsii-1989402267.html

https://ria.ru/20241214/serbiya-1989171736.html

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экономика, сербия, сша, россия, александр вучич, александр вулин, дональд трамп, газпром, нефтяная индустрия сербии, евросоюз