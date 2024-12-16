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Россия воюет не с украинским народом, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024
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14:32 16.12.2024 (обновлено: 14:47 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/rossiya-1989451052.html
Россия воюет не с украинским народом, заявил Путин
Россия воюет не с украинским народом, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2024
Россия воюет не с украинским народом, заявил Путин
Россия воюет не с украинским народом, а с неонацистским режимом в Киеве, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:32
2024-12-16T14:47
россия
киев
владимир путин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия воюет не с украинским народом, а с неонацистским режимом в Киеве, заявил президент РФ Владимир Путин."Еще раз хочу подчеркнуть: мы не с украинским народом воюем, а с режимом, неонацистским режимом в Киеве, который захватил эту власть еще в 2014 году. Это источник власти – госпереворот", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
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353
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Путин: "Россия воюет не с украинским народом, а с неонацистским режимом в Киеве"
Россия воюет не с украинским народом, а с неонацистским режимом в Киеве, который захватил власть в 2014 году, напомнил Путин. Люди, которые находятся у власти на Украине, ежедневно совершают преступления и против своего народа, и против народа российского, подчеркнул президент.
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россия, киев, владимир путин
Россия, Киев, Владимир Путин
Россия воюет не с украинским народом, заявил Путин

Путин заявил, что Россия воюет не с украинским народом, а с неонацизмом

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия воюет не с украинским народом, а с неонацистским режимом в Киеве, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Еще раз хочу подчеркнуть: мы не с украинским народом воюем, а с режимом, неонацистским режимом в Киеве, который захватил эту власть еще в 2014 году. Это источник власти – госпереворот", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
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14 декабря, 15:46
 
РоссияКиевВладимир Путин
 
 
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