https://ria.ru/20241216/putin-1989462473.html
Путин призвал отслеживать поступления вооружений в других странах
Путин призвал отслеживать поступления вооружений в других странах - РИА Новости, 16.12.2024
Путин призвал отслеживать поступления вооружений в других странах
Россия должна внимательно смотреть за тем, что поступает или может поступить на вооружение в других странах, заявил президент России Владимир Путин, выступая на РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:50
2024-12-16T14:50
2024-12-16T15:28
россия
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия должна внимательно смотреть за тем, что поступает или может поступить на вооружение в других странах, заявил президент России Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны России."Мы должны самым внимательным образом смотреть за тем, что происходит в других странах, что поступает на вооружение или может поступить на вооружение в ближайшее время, в ближайшем будущем, в других ведущих военных странах", - сказал он.
https://ria.ru/20241216/putin-1989469595.html
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россия, безопасность, владимир путин
Россия, Безопасность, Владимир Путин
Путин призвал отслеживать поступления вооружений в других странах
Путин призвал внимательно отслеживать поступления вооружений в других странах