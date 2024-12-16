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Путин призвал отслеживать поступления вооружений в других странах - РИА Новости, 16.12.2024
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14:50 16.12.2024 (обновлено: 15:28 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/putin-1989462473.html
Путин призвал отслеживать поступления вооружений в других странах
Путин призвал отслеживать поступления вооружений в других странах - РИА Новости, 16.12.2024
Путин призвал отслеживать поступления вооружений в других странах
Россия должна внимательно смотреть за тем, что поступает или может поступить на вооружение в других странах, заявил президент России Владимир Путин, выступая на РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:50
2024-12-16T15:28
россия
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия должна внимательно смотреть за тем, что поступает или может поступить на вооружение в других странах, заявил президент России Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны России."Мы должны самым внимательным образом смотреть за тем, что происходит в других странах, что поступает на вооружение или может поступить на вооружение в ближайшее время, в ближайшем будущем, в других ведущих военных странах", - сказал он.
https://ria.ru/20241216/putin-1989469595.html
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россия, безопасность, владимир путин
Россия, Безопасность, Владимир Путин
Путин призвал отслеживать поступления вооружений в других странах

Путин призвал внимательно отслеживать поступления вооружений в других странах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на коллегии Министерства обороны РФ
Президент России Владимир Путин выступает на коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин выступает на коллегии Министерства обороны РФ
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия должна внимательно смотреть за тем, что поступает или может поступить на вооружение в других странах, заявил президент России Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны России.
"Мы должны самым внимательным образом смотреть за тем, что происходит в других странах, что поступает на вооружение или может поступить на вооружение в ближайшее время, в ближайшем будущем, в других ведущих военных странах", - сказал он.
Президент России Владимир Путин принимает участие в торжественном мероприятии по случаю празднования Дня Героев Отечества - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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