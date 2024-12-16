https://ria.ru/20241216/putin-1989462473.html

Путин призвал отслеживать поступления вооружений в других странах

Путин призвал отслеживать поступления вооружений в других странах - РИА Новости, 16.12.2024

Путин призвал отслеживать поступления вооружений в других странах

Россия должна внимательно смотреть за тем, что поступает или может поступить на вооружение в других странах, заявил президент России Владимир Путин, выступая на РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:50

2024-12-16T14:50

2024-12-16T15:28

россия

безопасность

владимир путин

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия должна внимательно смотреть за тем, что поступает или может поступить на вооружение в других странах, заявил президент России Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны России."Мы должны самым внимательным образом смотреть за тем, что происходит в других странах, что поступает на вооружение или может поступить на вооружение в ближайшее время, в ближайшем будущем, в других ведущих военных странах", - сказал он.

https://ria.ru/20241216/putin-1989469595.html

россия

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россия, безопасность, владимир путин