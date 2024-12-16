https://ria.ru/20241216/putin-1989459369.html
Путин призвал покарать виновных в преступлениях киевского режима
Путин призвал покарать виновных в преступлениях киевского режима - РИА Новости, 16.12.2024
Путин призвал покарать виновных в преступлениях киевского режима
Все преступления киевского режима в России должны быть зафиксированы, а преступники найдены и наказаны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:47
2024-12-16T14:47
2024-12-16T15:04
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Все преступления киевского режима в России должны быть зафиксированы, а преступники найдены и наказаны, заявил президент РФ Владимир Путин."Задача органов военной юстиции - зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения. А задача специальных служб - найти и покарать преступников", - сказал он на коллегии министерства обороны.
https://ria.ru/20241216/putin-1989468860.html
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин призвал покарать виновных в преступлениях киевского режима
Путин призвал найти и покарать виновных в преступлениях киевского режима