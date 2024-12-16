https://ria.ru/20241216/putin-1989459369.html

Путин призвал покарать виновных в преступлениях киевского режима

Путин призвал покарать виновных в преступлениях киевского режима - РИА Новости, 16.12.2024

Путин призвал покарать виновных в преступлениях киевского режима

Все преступления киевского режима в России должны быть зафиксированы, а преступники найдены и наказаны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:47

2024-12-16T14:47

2024-12-16T15:04

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Все преступления киевского режима в России должны быть зафиксированы, а преступники найдены и наказаны, заявил президент РФ Владимир Путин."Задача органов военной юстиции - зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения. А задача специальных служб - найти и покарать преступников", - сказал он на коллегии министерства обороны.

https://ria.ru/20241216/putin-1989468860.html

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россия, владимир путин, безопасность