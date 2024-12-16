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Путин назвал святой обязанностью военных выбросить ВСУ за пределы России - РИА Новости, 16.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:45 16.12.2024 (обновлено: 16:25 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/putin-1989458571.html
Путин назвал святой обязанностью военных выбросить ВСУ за пределы России
Путин назвал святой обязанностью военных выбросить ВСУ за пределы России - РИА Новости, 16.12.2024
Путин назвал святой обязанностью военных выбросить ВСУ за пределы России
Президент России Владимир Путин назвал святой обязанностью ВС РФ выбросить противника за пределы России. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:45
2024-12-16T16:25
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал святой обязанностью ВС РФ выбросить противника за пределы России.Президент РФ Владимир Путин в понедельник приехал на расширенное заседание коллегии Минобороны РФ."И здесь, конечно, святая обязанность Вооруженных сил выбросить противника с нашей территории", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
https://ria.ru/20241216/putin-1989425459.html
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россия, владимир путин, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Путин назвал святой обязанностью военных выбросить ВСУ за пределы России

Путин назвал святой обязанностью военных выбросить противника за пределы России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал святой обязанностью ВС РФ выбросить противника за пределы России.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник приехал на расширенное заседание коллегии Минобороны РФ.
«
"И здесь, конечно, святая обязанность Вооруженных сил выбросить противника с нашей территории", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
Президент России Владимир Путин выступает на коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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