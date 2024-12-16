https://ria.ru/20241216/putin-1989458571.html

Путин назвал святой обязанностью военных выбросить ВСУ за пределы России

Путин назвал святой обязанностью военных выбросить ВСУ за пределы России - РИА Новости, 16.12.2024

Путин назвал святой обязанностью военных выбросить ВСУ за пределы России

Президент России Владимир Путин назвал святой обязанностью ВС РФ выбросить противника за пределы России. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:45

2024-12-16T14:45

2024-12-16T16:25

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал святой обязанностью ВС РФ выбросить противника за пределы России.Президент РФ Владимир Путин в понедельник приехал на расширенное заседание коллегии Минобороны РФ."И здесь, конечно, святая обязанность Вооруженных сил выбросить противника с нашей территории", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

https://ria.ru/20241216/putin-1989425459.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, вооруженные силы рф, безопасность