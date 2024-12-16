https://ria.ru/20241216/putin-1989455159.html

Путин назвал действия ВСУ в приграничных регионах авантюрой

Путин назвал действия ВСУ в приграничных регионах авантюрой - РИА Новости, 16.12.2024

Путин назвал действия ВСУ в приграничных регионах авантюрой

То, что ВСУ делают в приграничных районах на курском направлении - это авантюра, смысла в их действиях не просматривается, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:41

2024-12-16T14:41

2024-12-16T16:26

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

владимир путин

россия

курск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987608389_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e2ca22c2b78abae578ac50b4ba0da2ae.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. То, что ВСУ делают в приграничных районах на курском направлении - это авантюра, смысла в их действиях не просматривается, заявил президент России Владимир Путин."С военной точки зрения, с кем ни поговоришь, все - и наши, и иностранные эксперты - считают, что (действия ВСУ - ред.) в Курске - это авантюра. Так и говорят: курская авантюра. Это очевидно, потому что никакого смысла не просматривается в том, что киевский режим делает в приграничных регионах", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

https://ria.ru/20241216/putin-1989425459.html

россия

курск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные силы украины, владимир путин, россия, курск