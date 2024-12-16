https://ria.ru/20241216/putin-1989455159.html
Путин назвал действия ВСУ в приграничных регионах авантюрой
Путин назвал действия ВСУ в приграничных регионах авантюрой - РИА Новости, 16.12.2024
Путин назвал действия ВСУ в приграничных регионах авантюрой
То, что ВСУ делают в приграничных районах на курском направлении - это авантюра, смысла в их действиях не просматривается, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:41
2024-12-16T14:41
2024-12-16T16:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир путин
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курск
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. То, что ВСУ делают в приграничных районах на курском направлении - это авантюра, смысла в их действиях не просматривается, заявил президент России Владимир Путин."С военной точки зрения, с кем ни поговоришь, все - и наши, и иностранные эксперты - считают, что (действия ВСУ - ред.) в Курске - это авантюра. Так и говорят: курская авантюра. Это очевидно, потому что никакого смысла не просматривается в том, что киевский режим делает в приграничных регионах", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
https://ria.ru/20241216/putin-1989425459.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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вооруженные силы украины, владимир путин, россия, курск
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Россия, Курск
Путин назвал действия ВСУ в приграничных регионах авантюрой
Путин: смысла в действиях ВСУ в приграничных регионах не просматривается