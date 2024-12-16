https://ria.ru/20241216/putin-1989425683.html
Путин назвал военно-политическую обстановку в мире непростой
Путин назвал военно-политическую обстановку в мире непростой - РИА Новости, 16.12.2024
Путин назвал военно-политическую обстановку в мире непростой
Военно-политическая обстановка в мире остается непростой и нестабильной, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:32
2024-12-16T13:32
2024-12-16T14:05
владимир путин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Военно-политическая обстановка в мире остается непростой и нестабильной, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня военно-политическая обстановка в мире остается непростой и нестабильной", - сказал он на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
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владимир путин, россия, в мире
Владимир Путин, Россия, В мире
Путин назвал военно-политическую обстановку в мире непростой
Путин назвал военно-политическую обстановку в мире непростой и нестабильной