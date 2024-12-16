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Путин призвал фиксировать все преступления киевского режима - РИА Новости, 16.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 16.12.2024 (обновлено: 15:29 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/prestupleniya-1989459104.html
Путин призвал фиксировать все преступления киевского режима
Путин призвал фиксировать все преступления киевского режима - РИА Новости, 16.12.2024
Путин призвал фиксировать все преступления киевского режима
Все преступления киевского режима в России должны быть зафиксированы, а преступники найдены и наказаны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:47
2024-12-16T15:29
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Все преступления киевского режима в России должны быть зафиксированы, а преступники найдены и наказаны, заявил президент РФ Владимир Путин. "Задача органов военной юстиции - зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения. А задача специальных служб - найти и покарать преступников", - сказал он на коллегии министерства обороны.
https://ria.ru/20241216/putin-1989459369.html
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владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
Путин призвал фиксировать все преступления киевского режима

Путин призвал фиксировать все преступления Киева против мирного населения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Все преступления киевского режима в России должны быть зафиксированы, а преступники найдены и наказаны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Задача органов военной юстиции - зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения. А задача специальных служб - найти и покарать преступников", - сказал он на коллегии министерства обороны.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Путин призвал покарать виновных в преступлениях киевского режима
Вчера, 14:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссия
 
 
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