https://ria.ru/20241216/prestupleniya-1989459104.html
Путин призвал фиксировать все преступления киевского режима
Путин призвал фиксировать все преступления киевского режима - РИА Новости, 16.12.2024
Путин призвал фиксировать все преступления киевского режима
Все преступления киевского режима в России должны быть зафиксированы, а преступники найдены и наказаны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:47
2024-12-16T14:47
2024-12-16T15:29
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Все преступления киевского режима в России должны быть зафиксированы, а преступники найдены и наказаны, заявил президент РФ Владимир Путин. "Задача органов военной юстиции - зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения. А задача специальных служб - найти и покарать преступников", - сказал он на коллегии министерства обороны.
https://ria.ru/20241216/putin-1989459369.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
Путин призвал фиксировать все преступления киевского режима
Путин призвал фиксировать все преступления Киева против мирного населения