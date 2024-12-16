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В Смоленской области подростка осудили за поджог релейных шкафов - РИА Новости, 16.12.2024
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10:59 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/podrostok-1989393428.html
В Смоленской области подростка осудили за поджог релейных шкафов
В Смоленской области подростка осудили за поджог релейных шкафов - РИА Новости, 16.12.2024
В Смоленской области подростка осудили за поджог релейных шкафов
Шестнадцатилетнего жителя Смоленской области приговорили к 6 годам воспитательной колонии за поджог релейных шкафов на железной дороге, двоих его младших... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T10:59
2024-12-16T10:59
происшествия
смоленская область
россия
московская железная дорога
смоленский областной суд
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Шестнадцатилетнего жителя Смоленской области приговорили к 6 годам воспитательной колонии за поджог релейных шкафов на железной дороге, двоих его младших подельников поставили на учёт, сообщило УФСБ по Смоленской области. Сообщается, что в апреле текущего года оперативники УФСБ России по Смоленской области задержали троих несовершеннолетних жителей Краснинского района, осуществивших поджог релейных шкафов на 465-м километре Московской железной дороги. Молодые люди признались сотрудникам органов безопасности, что совершили указанное деяние за денежное вознаграждение по заданию, полученному в одном из мессенджеров, отмечают в УФСБ. Старший участник группы был обвинен в диверсии. "Смоленский областной суд приговорил 16-летнего жителя Краснинского района к 6 годам воспитательной колонии. Его подельники не достигли возраста уголовной ответственности и были поставлены на профилактический учет в органах правопорядка", - информирует ведомство. Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947229833.html
https://ria.ru/20241023/podzhog-1979528430.html
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происшествия, смоленская область, россия, московская железная дорога, смоленский областной суд
Происшествия, Смоленская область, Россия, Московская железная дорога, Смоленский областной суд
В Смоленской области подростка осудили за поджог релейных шкафов

В Смоленской области подростку дали шесть лет колонии за поджог релейных шкафов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Шестнадцатилетнего жителя Смоленской области приговорили к 6 годам воспитательной колонии за поджог релейных шкафов на железной дороге, двоих его младших подельников поставили на учёт, сообщило УФСБ по Смоленской области.
Сообщается, что в апреле текущего года оперативники УФСБ России по Смоленской области задержали троих несовершеннолетних жителей Краснинского района, осуществивших поджог релейных шкафов на 465-м километре Московской железной дороги.
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Молодые люди признались сотрудникам органов безопасности, что совершили указанное деяние за денежное вознаграждение по заданию, полученному в одном из мессенджеров, отмечают в УФСБ.
Старший участник группы был обвинен в диверсии.
"Смоленский областной суд приговорил 16-летнего жителя Краснинского района к 6 годам воспитательной колонии. Его подельники не достигли возраста уголовной ответственности и были поставлены на профилактический учет в органах правопорядка", - информирует ведомство.
Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.
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ПроисшествияСмоленская областьРоссияМосковская железная дорогаСмоленский областной суд
 
 
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