https://ria.ru/20241216/podrostok-1989393428.html

В Смоленской области подростка осудили за поджог релейных шкафов

В Смоленской области подростка осудили за поджог релейных шкафов - РИА Новости, 16.12.2024

В Смоленской области подростка осудили за поджог релейных шкафов

Шестнадцатилетнего жителя Смоленской области приговорили к 6 годам воспитательной колонии за поджог релейных шкафов на железной дороге, двоих его младших... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T10:59

2024-12-16T10:59

2024-12-16T10:59

происшествия

смоленская область

россия

московская железная дорога

смоленский областной суд

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Шестнадцатилетнего жителя Смоленской области приговорили к 6 годам воспитательной колонии за поджог релейных шкафов на железной дороге, двоих его младших подельников поставили на учёт, сообщило УФСБ по Смоленской области. Сообщается, что в апреле текущего года оперативники УФСБ России по Смоленской области задержали троих несовершеннолетних жителей Краснинского района, осуществивших поджог релейных шкафов на 465-м километре Московской железной дороги. Молодые люди признались сотрудникам органов безопасности, что совершили указанное деяние за денежное вознаграждение по заданию, полученному в одном из мессенджеров, отмечают в УФСБ. Старший участник группы был обвинен в диверсии. "Смоленский областной суд приговорил 16-летнего жителя Краснинского района к 6 годам воспитательной колонии. Его подельники не достигли возраста уголовной ответственности и были поставлены на профилактический учет в органах правопорядка", - информирует ведомство. Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947229833.html

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