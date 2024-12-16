https://ria.ru/20241216/ovchinskiy-1989380967.html
Овчинский: Москва внедряет искусственный интеллект в строительство
Овчинский: Москва внедряет искусственный интеллект в строительство - РИА Новости, 16.12.2024
Овчинский: Москва внедряет искусственный интеллект в строительство
В декабре 2024 года департамент градостроительной политики Москвы заключил соглашение с некоммерческим партнерством разработчиков программного обеспечения для... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T10:10
2024-12-16T10:10
2024-12-16T10:10
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В декабре 2024 года департамент градостроительной политики Москвы заключил соглашение с некоммерческим партнерством разработчиков программного обеспечения для внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в строительную отрасль города, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский."Партнерство центра искусственного интеллекта в градостроительстве с экспертным сообществом Руссофт поможет внедрять технологии ИИ в процессы градостроительного планирования и предоставления услуг и сервисов в сфере строительства"– приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.Он рассказал, что, информационно-аналитический центр комплекса поможет организовать и провести мероприятия, которые будут развивать исследования в строительстве.Центр ИИ в градостроительной отрасли отвечает за анализ потребностей участников строительного процесса и жителей, задействованных в нем. Помимо этого, он занимается разработкой и внедрением инновационных решений, охватывающих разные задачи, добавляется в пресс-релизе.В свою очередь, президент Руссофт Валентин Макаров рассказал, что в последние годы технологии ИИ опережающими темпами внедряются в жизнь человека. Кроме того,компетенции российских ИТ-компаний в области искусственного интеллекта увеличиваются. В данном направлении компания и планируют работать с центром столичного градкомплекса.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в городе уже работают сервисы "Цифровой нормоконтроль". Также уже запущен сервис "Квартирография".
https://ria.ru/20241215/ovchinskiy-1989200002.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В декабре 2024 года департамент градостроительной политики Москвы заключил соглашение с некоммерческим партнерством разработчиков программного обеспечения для внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в строительную отрасль города, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.
"Партнерство центра искусственного интеллекта в градостроительстве с экспертным сообществом Руссофт поможет внедрять технологии ИИ в процессы градостроительного планирования и предоставления услуг и сервисов в сфере строительства"– приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.
Он рассказал, что, информационно-аналитический центр комплекса поможет организовать и провести мероприятия, которые будут развивать исследования в строительстве.
Центр ИИ в градостроительной отрасли отвечает за анализ потребностей участников строительного процесса и жителей, задействованных в нем. Помимо этого, он занимается разработкой и внедрением инновационных решений, охватывающих разные задачи, добавляется в пресс-релизе.
В свою очередь, президент Руссофт Валентин Макаров рассказал, что в последние годы технологии ИИ опережающими темпами внедряются в жизнь человека. Кроме того,
компетенции российских ИТ-компаний в области искусственного интеллекта увеличиваются. В данном направлении компания и планируют работать с центром столичного градкомплекса.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в городе уже работают сервисы "Цифровой нормоконтроль". Также уже запущен сервис "Квартирография".