https://ria.ru/20241216/ovchinskiy-1989380967.html

Овчинский: Москва внедряет искусственный интеллект в строительство

Овчинский: Москва внедряет искусственный интеллект в строительство - РИА Новости, 16.12.2024

Овчинский: Москва внедряет искусственный интеллект в строительство

В декабре 2024 года департамент градостроительной политики Москвы заключил соглашение с некоммерческим партнерством разработчиков программного обеспечения для... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T10:10

2024-12-16T10:10

2024-12-16T10:10

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В декабре 2024 года департамент градостроительной политики Москвы заключил соглашение с некоммерческим партнерством разработчиков программного обеспечения для внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в строительную отрасль города, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский."Партнерство центра искусственного интеллекта в градостроительстве с экспертным сообществом Руссофт поможет внедрять технологии ИИ в процессы градостроительного планирования и предоставления услуг и сервисов в сфере строительства"– приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.Он рассказал, что, информационно-аналитический центр комплекса поможет организовать и провести мероприятия, которые будут развивать исследования в строительстве.Центр ИИ в градостроительной отрасли отвечает за анализ потребностей участников строительного процесса и жителей, задействованных в нем. Помимо этого, он занимается разработкой и внедрением инновационных решений, охватывающих разные задачи, добавляется в пресс-релизе.В свою очередь, президент Руссофт Валентин Макаров рассказал, что в последние годы технологии ИИ опережающими темпами внедряются в жизнь человека. Кроме того,компетенции российских ИТ-компаний в области искусственного интеллекта увеличиваются. В данном направлении компания и планируют работать с центром столичного градкомплекса.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в городе уже работают сервисы "Цифровой нормоконтроль". Также уже запущен сервис "Квартирография".

https://ria.ru/20241215/ovchinskiy-1989200002.html

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