https://ria.ru/20241216/osvobozhdenie-1989425355.html

Россия в 2024 году освободила 189 населенных пунктов

Россия в 2024 году освободила 189 населенных пунктов - РИА Новости, 16.12.2024

Россия в 2024 году освободила 189 населенных пунктов

Россия освободила 189 населенных пунктов в рамках СВО в 2024 году, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T13:31

2024-12-16T13:31

2024-12-16T14:06

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия освободила 189 населенных пунктов в рамках СВО в 2024 году, заявил президент России Владимир Путин.Президент РФ Владимир Путин в понедельник приехал на расширенное заседание коллегии Минобороны РФ."Только в текущем году освобождено 189 населенных пунктов", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

https://ria.ru/20241216/putin-1989434106.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия