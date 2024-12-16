https://ria.ru/20241216/osvobozhdenie-1989425355.html
Россия в 2024 году освободила 189 населенных пунктов
Россия в 2024 году освободила 189 населенных пунктов - РИА Новости, 16.12.2024
Россия в 2024 году освободила 189 населенных пунктов
Россия освободила 189 населенных пунктов в рамках СВО в 2024 году, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:31
2024-12-16T13:31
2024-12-16T14:06
специальная военная операция на украине
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989012257_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c7806224292934dff081385b3cd8391.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия освободила 189 населенных пунктов в рамках СВО в 2024 году, заявил президент России Владимир Путин.Президент РФ Владимир Путин в понедельник приехал на расширенное заседание коллегии Минобороны РФ."Только в текущем году освобождено 189 населенных пунктов", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
https://ria.ru/20241216/putin-1989434106.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989012257_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_7eeeb1aff5041b8fb466986a5ecccf16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Россия в 2024 году освободила 189 населенных пунктов
Путин заявил, что Россия за год освободила 189 населенных пунктов в рамках СВО