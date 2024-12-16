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Как встретить Новый год 2025: лучшие программы празднования и встречи года Змеи
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15:36 16.12.2024 (обновлено: 15:37 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/novyy-god-1987118001.html
Романтично, необычно, уютно: как встретить наступающий Новый 2025 год
Как встретить Новый год 2025: лучшие программы празднования и встречи года Змеи
Романтично, необычно, уютно: как встретить наступающий Новый 2025 год
Самая волшебная ночь в году стремительно приближается. Пришло время определиться, как отмечать грядущий 2025 год. Как встретить Новый год с программой интересно РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T15:36
2024-12-16T15:37
московская область (подмосковье)
великий устюг
дед мороз
снегурочка
новый год
праздники
общество
новый год 2025
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Самая волшебная ночь в году стремительно приближается. Пришло время определиться, как отмечать грядущий 2025 год. Как встретить Новый год с программой интересно и весело, отпраздновать его правильно, с учетом предпочтений покровителя по восточному гороскопу, как лучше провести ночь: уютно, необычно, романтично - в материале РИА Новости.Как встретить Новый годСогласно восточному календарю, 2025 год будет проходить под покровительством Зеленой Деревянной Змеи. Это существо китайская мифология наделяет большим количеством положительных качеств: хитрость, проницательность, мудрость, верность, ловкость. В сказках она дает героям умные советы, помогает найти выход из сложных ситуаций. Змея способна находить радость в простых вещах: свернувшись в клубок греться на солнце, напоминая человеку о том, как важно ценить моменты счастья. Известно, что эта рептилия не любит шума и предпочитает тихие спокойные места, поэтому при встрече нового 2025 года астрологи советуют избегать больших шумных компаний и отдать предпочтение уютной домашней обстановке, кругу родных и самых близких друзей.Но если под бой курантов, скорее всего, придется загадывать желания в одиночку, нет возможности оказаться рядом с друзьями и семьей, то не стоит расстраиваться. Все, что нужно для хорошего новогоднего настроения - быть открытым новому и увлекательному. Можно отправиться в путешествие, познакомиться с кем-нибудь на главной площади города или устроить себе релакс в домашней обстановке с фильмами и вкусной едой.Программы встречи Нового годаКаждому из нас хочется провести новогоднюю ночь так, чтобы она надолго осталась в памяти и принесла яркие, положительные эмоции. Встретить Новый год можно шумно, романтично, уютно и необычно.УютноДля тех, кто ценит спокойствие и домашний комфорт, уютная встреча Нового года станет настоящим подарком.- Создайте атмосферу тепла: зажгите свечи, приготовьте любимые блюда и включите мягкую музыку. Можно собраться с близкими друзьями или семьей, устроив вечер настольных игр или просмотра новогодних фильмов. Такой подход поможет укрепить связи и создать позитивные воспоминания, что очень важно для психического здоровья, - говорит Юлия Коваль, психолог для предпринимателей, бизнес адвайзер.“В этом году очень хочется собрать родственников вместе и организовать уютный вечер в кругу близких и родных людей. Хочу запечь утку с яблоками, приготовить вкусные салаты, закуски, пригласить Деда Мороза: удивить маленького сына и развеселить взрослых”, - делится Анжелика Атоева, PR-эксперт.Для того, чтобы развлечь гостей, можно:- Устроить необычный квест. Например, нарисовать карту, спрятать записки с подсказками и предложить искать подарки. На записках написать простые задания, которые должен выполнить тот, кому предназначен подарок, чтобы получить следующую подсказку: спеть новогоднюю песенку, вырезать из бумаги символ наступающего года - змею, съесть печенье, отгадать загадку.ШумноНесмотря на то, что змея любит тишину и покой, - это не повод отказываться от веселья и активного праздника.“Устройте вечеринку с музыкой, танцами и, конечно, фейерверками. Общение с большим количеством людей способствует выработке серотонина - гормона счастья, что делает нас более счастливыми и расслабленными. Не забудьте подготовить интересные конкурсы и игры, чтобы все гости могли активно участвовать и веселиться”, - советует Юлия Коваль.Встретить Новый год большой компанией можно не только дома, если хочется чего-то более оригинального:НеобычноДля тех, кто ищет новые впечатления, необычная встреча Нового года станет настоящим приключением.РомантичноЕсли запланировано встретить Новый год вдвоем с любимым человеком, можно создать романтическую атмосферу.“Ужин при свечах, тихая музыка и, возможно, прогулка под звездами - все это поможет укрепить ваши чувства и создать незабываемые моменты. Романтическая обстановка способствует выработке окситоцина, который отвечает за чувство привязанности и любви”, - говорит Юлия Коваль.“Независимо от того, как вы решите встретить Новый год, главное - это ваше эмоциональное состояние и те воспоминания, которые вы создадите. Позаботьтесь о том, чтобы праздник был наполнен радостью, теплотой и любовью. Пусть Новый год принесет вам счастье и новые возможности”, - желает Юлия Коваль.
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московская область (подмосковье), великий устюг, дед мороз, снегурочка, новый год, праздники, общество, новый год 2025
Московская область (Подмосковье), Великий Устюг, Дед Мороз, Снегурочка, Новый год, Праздники, Общество, Новый год 2025

Романтично, необычно, уютно: как встретить наступающий Новый 2025 год

© iStock.com / simonapilollaКак встретить Новый год 2025: лучшие программы празднования и встречи года Змеи
Как встретить Новый год 2025: лучшие программы празднования и встречи года Змеи - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© iStock.com / simonapilolla
Как встретить Новый год 2025: лучшие программы празднования и встречи года Змеи
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Дзен
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Самая волшебная ночь в году стремительно приближается. Пришло время определиться, как отмечать грядущий 2025 год. Как встретить Новый год с программой интересно и весело, отпраздновать его правильно, с учетом предпочтений покровителя по восточному гороскопу, как лучше провести ночь: уютно, необычно, романтично - в материале РИА Новости.
Год Змеи 2025: символ, цвет, когда был, приметы, традиции - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Хитрость и мудрость: как встретить год Змеи-2025, советы астрологов
15 декабря, 16:18

Как встретить Новый год

Согласно восточному календарю, 2025 год будет проходить под покровительством Зеленой Деревянной Змеи. Это существо китайская мифология наделяет большим количеством положительных качеств: хитрость, проницательность, мудрость, верность, ловкость. В сказках она дает героям умные советы, помогает найти выход из сложных ситуаций. Змея способна находить радость в простых вещах: свернувшись в клубок греться на солнце, напоминая человеку о том, как важно ценить моменты счастья. Известно, что эта рептилия не любит шума и предпочитает тихие спокойные места, поэтому при встрече нового 2025 года астрологи советуют избегать больших шумных компаний и отдать предпочтение уютной домашней обстановке, кругу родных и самых близких друзей.
© iStock.com / dusanpetkovicСемья отмечает Новый год
Семья отмечает Новый год - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© iStock.com / dusanpetkovic
Семья отмечает Новый год
Но если под бой курантов, скорее всего, придется загадывать желания в одиночку, нет возможности оказаться рядом с друзьями и семьей, то не стоит расстраиваться. Все, что нужно для хорошего новогоднего настроения - быть открытым новому и увлекательному. Можно отправиться в путешествие, познакомиться с кем-нибудь на главной площади города или устроить себе релакс в домашней обстановке с фильмами и вкусной едой.

Программы встречи Нового года

Каждому из нас хочется провести новогоднюю ночь так, чтобы она надолго осталась в памяти и принесла яркие, положительные эмоции. Встретить Новый год можно шумно, романтично, уютно и необычно.
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Вчера, 15:31

Уютно

Для тех, кто ценит спокойствие и домашний комфорт, уютная встреча Нового года станет настоящим подарком.
- Создайте атмосферу тепла: зажгите свечи, приготовьте любимые блюда и включите мягкую музыку. Можно собраться с близкими друзьями или семьей, устроив вечер настольных игр или просмотра новогодних фильмов. Такой подход поможет укрепить связи и создать позитивные воспоминания, что очень важно для психического здоровья, - говорит Юлия Коваль, психолог для предпринимателей, бизнес адвайзер.
“В этом году очень хочется собрать родственников вместе и организовать уютный вечер в кругу близких и родных людей. Хочу запечь утку с яблоками, приготовить вкусные салаты, закуски, пригласить Деда Мороза: удивить маленького сына и развеселить взрослых”, - делится Анжелика Атоева, PR-эксперт.
© iStock.com / inarikСемья на Новый год
Семья на Новый год - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© iStock.com / inarik
Семья на Новый год
Для того, чтобы развлечь гостей, можно:
- Устроить необычный квест. Например, нарисовать карту, спрятать записки с подсказками и предложить искать подарки. На записках написать простые задания, которые должен выполнить тот, кому предназначен подарок, чтобы получить следующую подсказку: спеть новогоднюю песенку, вырезать из бумаги символ наступающего года - змею, съесть печенье, отгадать загадку.
  • Поиграть в настольные игры. Выбор зависит от предпочтений и возраста.
  • Устроить костюмированную вечеринку.
  • Гадание в новогоднюю ночь - увлекательное занятие. Можно погадать на удачу в наступающем году. Способы легко найти в интернете.
  • Если есть дети, интересно провести конкурсы, во время которых они будут соревноваться в приготовлении простых блюд, петь или танцевать вместе со взрослыми.
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Вчера, 16:13

Шумно

Несмотря на то, что змея любит тишину и покой, - это не повод отказываться от веселья и активного праздника.
“Устройте вечеринку с музыкой, танцами и, конечно, фейерверками. Общение с большим количеством людей способствует выработке серотонина - гормона счастья, что делает нас более счастливыми и расслабленными. Не забудьте подготовить интересные конкурсы и игры, чтобы все гости могли активно участвовать и веселиться”, - советует Юлия Коваль.
© iStock.com / halbergmanГруппа лыжников и сноубордистов на горнолыжном спуске
Группа лыжников и сноубордистов на горнолыжном спуске - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© iStock.com / halbergman
Группа лыжников и сноубордистов на горнолыжном спуске
Встретить Новый год большой компанией можно не только дома, если хочется чего-то более оригинального:
  • Отправиться на пикник в парк. Взять с собой все необходимое: от мангала до пледа и бенгальских свечей. Важно: разжигать костер можно только в специально отведенных местах.
  • Встретить Новый год в аквапарке. Скатиться с самой высокой горки в воду под бой курантов очень весело. Многие аквапарки в новогоднюю ночь предлагают гостям развлекательную программу с Дедом Морозом и Снегурочкой, но забронировать билеты стоит заранее.
  • Уехать в другой город. Спонтанная поездка в компании друзей - отличное приключение. Посмотреть на архитектурные достопримечательности, встретить Новый год на главной площади города, в котором никогда не были.
  • Отметить праздник на горнолыжном склоне. Любители активного отдыха могут провести новогоднюю ночь, катаясь на лыжах или сноуборде. Специально ехать куда-то далеко не обязательно: в Подмосковье есть несколько спортивных клубов, которые предоставят безлимитный скай-пасс, праздничный фуршет и коттедж для отдыха.
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Необычно

Для тех, кто ищет новые впечатления, необычная встреча Нового года станет настоящим приключением.
  • Попробуйте организовать тематическую вечеринку или отправиться в путешествие. Это может быть новогодний квест в городе или даже поездка на курорт. Необычные впечатления обогащают наш опыт и создают яркие воспоминания, что, безусловно, положительно сказывается на нашем эмоциональном фоне, - отмечает Юлия Коваль.
  • Встретить праздник в путешествии на поезде. Можно отправиться в дальнюю поездку навстречу часовым поясам и встречать Новый год несколько раз подряд. Такой вариант новогодней ночи точно не забудется.
  • Навестить резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге. Не только детям будет интересно, но и взрослым на этом грандиозном празднике.
  • Выйти на каток. Это более традиционный вариант, но тоже не совсем обычный. Покататься на коньках среди большой веселой компании, завести знакомство с интересными людьми, выпить бокал шампанского и заесть мандаринкой под бой курантов у большой новогодней ели.
  • Устроить вечеринку в ретро-стиле. Приготовить костюмы XVIII века и провести бал по всем правилам того времени или выбрать 70-е, 80-е, 90-е годы - дело вкуса. Но это точно будет незабываемо и интересно.
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Романтично

Если запланировано встретить Новый год вдвоем с любимым человеком, можно создать романтическую атмосферу.
“Ужин при свечах, тихая музыка и, возможно, прогулка под звездами - все это поможет укрепить ваши чувства и создать незабываемые моменты. Романтическая обстановка способствует выработке окситоцина, который отвечает за чувство привязанности и любви”, - говорит Юлия Коваль.
© iStock.com / vladansМолодой человек и девушка отмечают Новый год
Молодой человек и девушка отмечают Новый год - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© iStock.com / vladans
Молодой человек и девушка отмечают Новый год
  • Романтическая прогулка по городу. Не обязательно идти на главную площадь, где уже и так много людей, можно пройти по знаковым для пары местам, устроить вечер приятных воспоминаний и планов на будущее. А после полуночи принимать поздравления от случайных прохожих и желать им счастья в ответ.
  • Снять номер люкс в дорогом отеле или поселиться в глэмпинге на несколько дней. Хорошо, если там запланирована праздничная программа, есть СПА и бассейн. Такая встреча Нового года будет похожа на полноценный отпуск и поможет максимально сконцентрироваться друг на друге.
  • Провести новогоднюю ночь в самолете. Если запланирована поездка в отпуск, можно встретить Новый год над облаками. Многие авиакомпании дают хорошие скидки на билеты в это время. Сам факт встречи праздника высоко над землей запомнится надолго и оставит после себя приятные впечатления.
  • Увидеть все новогодние салюты города с крыши высокого дома. Устроить романтический ужин на крыше - необычно и впечатляюще. Не обязательно взламывать чердачную дверь первой попавшейся многоэтажки, сейчас легко арендовать специально подготовленное место с праздничной программой и новогодним ужином при свечах. При желании можно пригласить Деда Мороза и Снегурочку для поздравления и вручения подарка второй половинке.
“Независимо от того, как вы решите встретить Новый год, главное - это ваше эмоциональное состояние и те воспоминания, которые вы создадите. Позаботьтесь о том, чтобы праздник был наполнен радостью, теплотой и любовью. Пусть Новый год принесет вам счастье и новые возможности”, - желает Юлия Коваль.
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Московская область (Подмосковье)Великий УстюгДед МорозСнегурочкаНовый годПраздникиОбществоНовый год 2025
 
 
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