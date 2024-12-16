В Нидерландах призвали ЕС инициировать переговоры по Украине раньше Трампа
Брекелманс: Европа должна инициировать переговоры по Украине раньше Трампа
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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ГААГА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что Европа должна взять инициативу по переговорам между Россией и Украине раньше, чем за это возьмется выигравший выборы президента США Дональд Трамп.
Брекелманс впервые не исключил возможность начала переговоров между Россией и Украиной и заявил, что европейские страны должны проявить в этом инициативу раньше, чем это сделает Трамп. До сих пор позиция властей Нидерландов заключалась в том, что мирные переговоры должны начаться только тогда, когда Киев будет к этому готов.
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"На данный момент обсуждение все еще находится на ранней стадии... Но есть спешка, потому что мы знаем, что Трамп тоже хочет ускориться", - заявил министр обороны Нидерландов в интервью газете Trouw, говоря о мирных переговорах по Украине.
Он отметил, что дискуссия о переговорах "набирает обороты", ведь Трамп не раз заявлял о том, что в случае своего избрания он намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной "всего за 24 часа".
"Мы должны обеспечить присутствие европейских стран за столом переговоров, чтобы Трамп не решал вместе с (президентом РФ) Путиным вопрос об архитектуре безопасности в Европе", - считает Брекелманс.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.