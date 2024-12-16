https://ria.ru/20241216/nebenzya-1989567806.html

Небензя назвал инициативы Зеленского псевдомирными

Небензя назвал инициативы Зеленского псевдомирными - РИА Новости, 16.12.2024

Небензя назвал инициативы Зеленского псевдомирными

Псевдомирные инициативы Владимира Зеленского могут быть лишь "дымовой завесой" перед очередной эскалацией, как было со вторжением ВСУ в Курскую область, сообщил РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T23:41

2024-12-16T23:41

2024-12-16T23:59

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

в мире

курская область

россия

василий небензя

оон

вооруженные силы украины

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ООН, 16 дек – РИА Новости. Псевдомирные инициативы Владимира Зеленского могут быть лишь "дымовой завесой" перед очередной эскалацией, как было со вторжением ВСУ в Курскую область, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Чтобы завершить тему псевдомирных инициатив просроченного (украинского президента Зеленского - ред.), хотели бы напомнить, что при всем этом свой указ от октября 2022 года о запрете переговоров с российским руководством он так до сих пор и не отменил. Так что делайте вывод сами об искренности его заявлений и призывах. Не исключаю, что это всего лишь дымовая завеса перед очередной эскалацией, как уже это было в июле-августе этого года перед вторжением украинских боевиков и мародеров в Курскую область", – сказал российский дипломат в ходе заседания СБ ООН.

https://ria.ru/20241216/nebenzya-1989567386.html

курская область

россия

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