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Небензя назвал инициативы Зеленского псевдомирными - РИА Новости, 16.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:41 16.12.2024 (обновлено: 23:59 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/nebenzya-1989567806.html
Небензя назвал инициативы Зеленского псевдомирными
Небензя назвал инициативы Зеленского псевдомирными - РИА Новости, 16.12.2024
Небензя назвал инициативы Зеленского псевдомирными
Псевдомирные инициативы Владимира Зеленского могут быть лишь "дымовой завесой" перед очередной эскалацией, как было со вторжением ВСУ в Курскую область, сообщил РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T23:41
2024-12-16T23:59
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
в мире
курская область
россия
василий небензя
оон
вооруженные силы украины
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ООН, 16 дек – РИА Новости. Псевдомирные инициативы Владимира Зеленского могут быть лишь "дымовой завесой" перед очередной эскалацией, как было со вторжением ВСУ в Курскую область, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Чтобы завершить тему псевдомирных инициатив просроченного (украинского президента Зеленского - ред.), хотели бы напомнить, что при всем этом свой указ от октября 2022 года о запрете переговоров с российским руководством он так до сих пор и не отменил. Так что делайте вывод сами об искренности его заявлений и призывах. Не исключаю, что это всего лишь дымовая завеса перед очередной эскалацией, как уже это было в июле-августе этого года перед вторжением украинских боевиков и мародеров в Курскую область", – сказал российский дипломат в ходе заседания СБ ООН.
https://ria.ru/20241216/nebenzya-1989567386.html
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владимир зеленский, в мире, курская область, россия, василий небензя, оон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, В мире, Курская область, Россия, Василий Небензя, ООН, Вооруженные силы Украины
Небензя назвал инициативы Зеленского псевдомирными

Небензя: псевдомирные инициативы Зеленского могут быть лишь дымовой завесой

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 16 дек – РИА Новости. Псевдомирные инициативы Владимира Зеленского могут быть лишь "дымовой завесой" перед очередной эскалацией, как было со вторжением ВСУ в Курскую область, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Чтобы завершить тему псевдомирных инициатив просроченного (украинского президента Зеленского - ред.), хотели бы напомнить, что при всем этом свой указ от октября 2022 года о запрете переговоров с российским руководством он так до сих пор и не отменил. Так что делайте вывод сами об искренности его заявлений и призывах. Не исключаю, что это всего лишь дымовая завеса перед очередной эскалацией, как уже это было в июле-августе этого года перед вторжением украинских боевиков и мародеров в Курскую область", – сказал российский дипломат в ходе заседания СБ ООН.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Небензя назвал условия России по украинскому конфликту логичными
Вчера, 23:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийВ миреКурская областьРоссияВасилий НебензяООНВооруженные силы Украины
 
 
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