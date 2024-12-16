https://ria.ru/20241216/nebenzya-1989567806.html
Небензя назвал инициативы Зеленского псевдомирными
Небензя назвал инициативы Зеленского псевдомирными - РИА Новости, 16.12.2024
Небензя назвал инициативы Зеленского псевдомирными
Псевдомирные инициативы Владимира Зеленского могут быть лишь "дымовой завесой" перед очередной эскалацией, как было со вторжением ВСУ в Курскую область, сообщил РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T23:41
2024-12-16T23:41
2024-12-16T23:59
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
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ООН, 16 дек – РИА Новости. Псевдомирные инициативы Владимира Зеленского могут быть лишь "дымовой завесой" перед очередной эскалацией, как было со вторжением ВСУ в Курскую область, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Чтобы завершить тему псевдомирных инициатив просроченного (украинского президента Зеленского - ред.), хотели бы напомнить, что при всем этом свой указ от октября 2022 года о запрете переговоров с российским руководством он так до сих пор и не отменил. Так что делайте вывод сами об искренности его заявлений и призывах. Не исключаю, что это всего лишь дымовая завеса перед очередной эскалацией, как уже это было в июле-августе этого года перед вторжением украинских боевиков и мародеров в Курскую область", – сказал российский дипломат в ходе заседания СБ ООН.
https://ria.ru/20241216/nebenzya-1989567386.html
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Небензя назвал инициативы Зеленского псевдомирными
Небензя: псевдомирные инициативы Зеленского могут быть лишь дымовой завесой