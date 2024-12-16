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Небензя назвал условия России по украинскому конфликту логичными - РИА Новости, 17.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:39 16.12.2024 (обновлено: 00:00 17.12.2024)
https://ria.ru/20241216/nebenzya-1989567386.html
Небензя назвал условия России по украинскому конфликту логичными
Небензя назвал условия России по украинскому конфликту логичными - РИА Новости, 17.12.2024
Небензя назвал условия России по украинскому конфликту логичными
Условия РФ по прекращению украинского кризиса "понятны и логичны", никакие "суррогатные формулы" не устраняют угрозы для РФ, сообщил постпред РФ при ООН Василий РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-16T23:39
2024-12-17T00:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
василий небензя
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украина
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ООН, 16 дек – РИА Новости. Условия РФ по прекращению украинского кризиса "понятны и логичны", никакие "суррогатные формулы" не устраняют угрозы для РФ, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Наши условия по прекращению конфликта понятны и логичны и не имеют ничего общего с теми суррогатными формулами, не устраняющими исходящую от киевского режима угрозу для России", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
https://ria.ru/20241216/nebenzya-1989567806.html
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в мире, россия, василий небензя, оон, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Василий Небензя, ООН, Украина
Небензя назвал условия России по украинскому конфликту логичными

Небензя: условия России по решению украинского конфликта логичны и понятны

© МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© МИД РФ
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 16 дек – РИА Новости. Условия РФ по прекращению украинского кризиса "понятны и логичны", никакие "суррогатные формулы" не устраняют угрозы для РФ, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Наши условия по прекращению конфликта понятны и логичны и не имеют ничего общего с теми суррогатными формулами, не устраняющими исходящую от киевского режима угрозу для России", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Небензя назвал инициативы Зеленского псевдомирными
Вчера, 23:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВасилий НебензяООНУкраина
 
 
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