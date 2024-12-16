https://ria.ru/20241216/nebenzya-1989567386.html
Небензя назвал условия России по украинскому конфликту логичными
Небензя назвал условия России по украинскому конфликту логичными - РИА Новости, 17.12.2024
Небензя назвал условия России по украинскому конфликту логичными
Условия РФ по прекращению украинского кризиса "понятны и логичны", никакие "суррогатные формулы" не устраняют угрозы для РФ, сообщил постпред РФ при ООН Василий РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-16T23:39
2024-12-16T23:39
2024-12-17T00:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
василий небензя
оон
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_bec1e6f00e1710f8cedc9bd592c083d5.jpg
ООН, 16 дек – РИА Новости. Условия РФ по прекращению украинского кризиса "понятны и логичны", никакие "суррогатные формулы" не устраняют угрозы для РФ, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Наши условия по прекращению конфликта понятны и логичны и не имеют ничего общего с теми суррогатными формулами, не устраняющими исходящую от киевского режима угрозу для России", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
https://ria.ru/20241216/nebenzya-1989567806.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_6df2f2c432e5448451b7b6c0735b59b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, василий небензя, оон, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Василий Небензя, ООН, Украина
Небензя назвал условия России по украинскому конфликту логичными
Небензя: условия России по решению украинского конфликта логичны и понятны