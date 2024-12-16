https://ria.ru/20241216/nebenzya-1989567386.html

Небензя назвал условия России по украинскому конфликту логичными

Небензя назвал условия России по украинскому конфликту логичными - РИА Новости, 17.12.2024

Небензя назвал условия России по украинскому конфликту логичными

Условия РФ по прекращению украинского кризиса "понятны и логичны", никакие "суррогатные формулы" не устраняют угрозы для РФ, сообщил постпред РФ при ООН Василий РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-16T23:39

2024-12-16T23:39

2024-12-17T00:00

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ООН, 16 дек – РИА Новости. Условия РФ по прекращению украинского кризиса "понятны и логичны", никакие "суррогатные формулы" не устраняют угрозы для РФ, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Наши условия по прекращению конфликта понятны и логичны и не имеют ничего общего с теми суррогатными формулами, не устраняющими исходящую от киевского режима угрозу для России", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.

https://ria.ru/20241216/nebenzya-1989567806.html

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