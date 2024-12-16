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Фигурант дела о сухпайках для Минобороны Ковалевич не признал вину - РИА Новости, 16.12.2024
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14:49 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/minoborony-1989461997.html
Фигурант дела о сухпайках для Минобороны Ковалевич не признал вину
Фигурант дела о сухпайках для Минобороны Ковалевич не признал вину - РИА Новости, 16.12.2024
Фигурант дела о сухпайках для Минобороны Ковалевич не признал вину
Следствие сообщило, что фигурант дела о поставках некачественного питания для нужд министерства обороны России Валерий Ковалевич не признает вину, передает... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:49
2024-12-16T14:49
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Следствие сообщило, что фигурант дела о поставках некачественного питания для нужд министерства обороны России Валерий Ковалевич не признает вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы. "Ковалевич вину не признал",- сказал следователь. В понедельник суд рассматривает вопрос о продлении меры пресечения обвиняемому.
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происшествия, москва, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Москва, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Фигурант дела о сухпайках для Минобороны Ковалевич не признал вину

Фигурант дела о некачественных сухпайках Ковалевич не признал вину

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыФигурант дела экс-замминистра обороны Булгакова Валерий Ковалевич в Басманном суде Москвы
Фигурант дела экс-замминистра обороны Булгакова Валерий Ковалевич в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Фигурант дела экс-замминистра обороны Булгакова Валерий Ковалевич в Басманном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Следствие сообщило, что фигурант дела о поставках некачественного питания для нужд министерства обороны России Валерий Ковалевич не признает вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.
"Ковалевич вину не признал",- сказал следователь.
В понедельник суд рассматривает вопрос о продлении меры пресечения обвиняемому.
Фигурант дела экс-замминистра обороны Булгакова Эльвира Смирнова в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Фигурантка дела о некачественных сухпайках признала вину
27 сентября, 03:12
 
ПроисшествияМоскваМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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