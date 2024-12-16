https://ria.ru/20241216/minoborony-1989461997.html
Фигурант дела о сухпайках для Минобороны Ковалевич не признал вину
Фигурант дела о сухпайках для Минобороны Ковалевич не признал вину - РИА Новости, 16.12.2024
Фигурант дела о сухпайках для Минобороны Ковалевич не признал вину
Следствие сообщило, что фигурант дела о поставках некачественного питания для нужд министерства обороны России Валерий Ковалевич не признает вину, передает... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:49
2024-12-16T14:49
2024-12-16T14:49
происшествия
москва
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Следствие сообщило, что фигурант дела о поставках некачественного питания для нужд министерства обороны России Валерий Ковалевич не признает вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы. "Ковалевич вину не признал",- сказал следователь. В понедельник суд рассматривает вопрос о продлении меры пресечения обвиняемому.
https://ria.ru/20240927/sukhpayki-1974970355.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Москва, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Фигурант дела о сухпайках для Минобороны Ковалевич не признал вину
Фигурант дела о некачественных сухпайках Ковалевич не признал вину