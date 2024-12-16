https://ria.ru/20241216/minoborony-1989461997.html

Фигурант дела о сухпайках для Минобороны Ковалевич не признал вину

Фигурант дела о сухпайках для Минобороны Ковалевич не признал вину - РИА Новости, 16.12.2024

Фигурант дела о сухпайках для Минобороны Ковалевич не признал вину

Следствие сообщило, что фигурант дела о поставках некачественного питания для нужд министерства обороны России Валерий Ковалевич не признает вину, передает... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:49

2024-12-16T14:49

2024-12-16T14:49

происшествия

москва

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Следствие сообщило, что фигурант дела о поставках некачественного питания для нужд министерства обороны России Валерий Ковалевич не признает вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы. "Ковалевич вину не признал",- сказал следователь. В понедельник суд рассматривает вопрос о продлении меры пресечения обвиняемому.

https://ria.ru/20240927/sukhpayki-1974970355.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, министерство обороны рф (минобороны рф)