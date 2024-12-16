https://ria.ru/20241216/merkuris-1989500576.html

На Западе признали неудобную правду о российской тактике

На Западе признали неудобную правду о российской тактике - РИА Новости, 16.12.2024

На Западе признали неудобную правду о российской тактике

Российская тактика в период СВО не зависит ни от каких внешнеполитических факторов, в том числе от вступления в должность нового президента США, заявил... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T16:50

2024-12-16T16:50

2024-12-16T17:53

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российская тактика в период СВО не зависит ни от каких внешнеполитических факторов, в том числе от вступления в должность нового президента США, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Существует мнение, что русские усиливают темпы своего наступления, потому что хотят захватить как можно больше территории до того, как Дональд Трамп вступит в должность 20 января, что они ведут наступление в соответствии с политическим календарем. <…> Я не считаю, что русские ведут СВО по какому-либо графику, кроме своих собственных боевых планов, которые были составлены Генеральным штабом", — поделился он.Меркурис добавил, что давно следит за развитием СВО и может сделать вывод, что с февраля российская армия не только последовательно двигалась вперед, но и постоянно набирала скорость. Он отметил, что инаугурация Трампа имеет значение для России, но только с дипломатической точки зрения и как возможность наконец перейти к процессу переговоров.В декабре министр обороны России Андрей Белоусов заявлял, что российская армия в ходе специальной военной операции освободила 4,5 тысячи квадратных километров в 2024 году.По данным СМИ, у Трампа есть три плана урегулирования конфликта на Украине. Их выдвинули будущий вице-президент США Джей Ди Вэнс, экс-директор Нацразведки Ричард Гренелл и номинированный на должность спецпредставителя на Украине Кит Келлог. В частности, Гренелл предлагает создать автономные зоны на востоке Украины, при этом членство Украины в НАТО не входит в интересы США. План Келлога включает в себя прекращение огня на основе заморозки по линии фронта. Предложение Вэнса — демилитаризованная зона с линией демаркации между Россией и Украиной и гарантия для России, что Киев не вступит в НАТО.В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций.

https://ria.ru/20241216/dzhonson-1989401851.html

https://ria.ru/20241216/naemniki-1989354547.html

https://ria.ru/20241209/ukraina-1988104410.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп