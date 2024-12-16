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ВС России отбрасывают ВСУ с занимаемых рубежей на Кураховском направлении - РИА Новости, 16.12.2024
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17:05 16.12.2024 (обновлено: 17:11 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/kurakhovo-1989503459.html
ВС России отбрасывают ВСУ с занимаемых рубежей на Кураховском направлении
ВС России отбрасывают ВСУ с занимаемых рубежей на Кураховском направлении - РИА Новости, 16.12.2024
ВС России отбрасывают ВСУ с занимаемых рубежей на Кураховском направлении
Военные 57-го мотострелкового полка уничтожают ВСУ, отбрасывают их с занимаемых рубежей на Кураховском направлении, сообщил глава Минобороны России Андрей... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T17:05
2024-12-16T17:11
курахово
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
андрей белоусов
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Военные 57-го мотострелкового полка уничтожают ВСУ, отбрасывают их с занимаемых рубежей на Кураховском направлении, сообщил глава Минобороны России Андрей Белоусов.Министр поздравил командование и личный состав 57-го мотострелкового полка с освобождением населённого пункта Елизаветовка в ДНР."В ходе проведения специальной военной операции военнослужащие 57-го мотострелкового полка, проявляя смелость и отвагу, успешно выполняют боевые задачи, уничтожают боевые порядки противника и отбрасывают его с занимаемых рубежей на Кураховском направлении… Мы всегда будем помнить заслуги воинов, отдавших жизни в борьбе за нашу Родину", - говорится в телеграмме главы Минобороны РФ.По его словам, за мужество и стойкость в борьбе с вооружёнными украинскими формированиями более 1100 военнослужащих полка награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия.О взятии под контроль Елизаветовки в ДНР Минобороны сообщило 16 декабря.
https://ria.ru/20241216/belousov-1989488610.html
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курахово, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, андрей белоусов, россия, донецкая народная республика
Курахово, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Андрей Белоусов, Россия, Донецкая Народная Республика
ВС России отбрасывают ВСУ с занимаемых рубежей на Кураховском направлении

Белоусов заявил, что военные 57 мотострелкового полка уничтожают ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Военные 57-го мотострелкового полка уничтожают ВСУ, отбрасывают их с занимаемых рубежей на Кураховском направлении, сообщил глава Минобороны России Андрей Белоусов.
Министр поздравил командование и личный состав 57-го мотострелкового полка с освобождением населённого пункта Елизаветовка в ДНР.
"В ходе проведения специальной военной операции военнослужащие 57-го мотострелкового полка, проявляя смелость и отвагу, успешно выполняют боевые задачи, уничтожают боевые порядки противника и отбрасывают его с занимаемых рубежей на Кураховском направлении… Мы всегда будем помнить заслуги воинов, отдавших жизни в борьбе за нашу Родину", - говорится в телеграмме главы Минобороны РФ.
По его словам, за мужество и стойкость в борьбе с вооружёнными украинскими формированиями более 1100 военнослужащих полка награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия.
О взятии под контроль Елизаветовки в ДНР Минобороны сообщило 16 декабря.
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