СК завершил расследование дела подростка, напавшего с ножом на сверстников
Дело подростка, напавшего с ножом на сверстников в Краснодаре, передадут в суд
Статуя богини правосудия. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 16 дек – РИА Новости. Следственное управление СКР по Кубани завершило расследование уголовного дела в отношении 14-летнего подростка, напавшего с ножом на сверстников в школе Краснодара, дело передадут в суд, сообщили в ведомстве.
По данным властей, вечером 6 декабря в филиале школы №94 в результате конфликта двое подростков получили ножевые ранения. По информации детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, были госпитализированы четыре ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности и хулиганства. Как позднее уточнили в оперштабе региона, все пострадавшие дети выписаны из больницы и переведены на амбулаторное лечение.
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"Завершено расследование уголовного дела в отношении 14-летнего подростка, обвиняемого в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ)… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, фигурант спровоцировал в школе конфликт со сверстником, который перерос в драку. В ходе ссоры обвиняемый нанес пострадавшему удары в голову и тело, а когда "встретил сопротивление" со стороны сверстника, нанес ему ножом несколько ударов в грудь, живот и бедра, квалифицирующиеся как "легкий вред здоровью". Затем фигурант скрылся.
По факту получения в ходе потасовки телесных повреждений другими детьми материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и направлены в МВД. Расследование уголовного дела по факту халатности должностных лиц образовательного учреждения продолжается (ст. 293 УК РФ).
Кроме того, в минувшую среду суд отказал в аресте 14-летнего подростка, подозреваемого в хулиганстве, ограничившись запретом определенных действий, среди которых посещение школы и пользование интернетом. А его родителей – граждан Армении - поместят в центр временного содержания иностранцев и затем выдворят из страны за нарушение режима пребывания в РФ.