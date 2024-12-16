https://ria.ru/20241216/kadyrov-1989451165.html
Кадыров рассказал об обстановке в направлении Часова Яра
Кадыров рассказал об обстановке в направлении Часова Яра - РИА Новости, 16.12.2024
Кадыров рассказал об обстановке в направлении Часова Яра
Обстановка на южном направлении Часова Яра находится под полным контролем российских подразделений, здесь "и муха не пролетит", заявил глава Чечни Рамзан... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:32
2024-12-16T14:32
2024-12-16T14:33
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
часов яр
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ГРОЗНЫЙ, 16 дек - РИА Новости. Обстановка на южном направлении Часова Яра находится под полным контролем российских подразделений, здесь "и муха не пролетит", заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. "Обстановка на южном направлении Часов Яра под полным контролем российских подразделений. Тут, можно сказать, и муха не пролетит", - написал глава Чечни. Он также опубликовал кадры уничтожения двух "укронатовцев", которых засекли и уничтожили российские аэроразведчики. "На их ликвидацию потребовался всего лишь один гаубичный снаряд", – отметил Кадыров.
https://ria.ru/20241216/vsu-1989379845.html
https://ria.ru/20241216/kurakhovo-1980950150.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), часов яр
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Часов Яр
Кадыров рассказал об обстановке в направлении Часова Яра
Кадыров заявил, что на южном направлении Часова Яра "и муха не пролетит"