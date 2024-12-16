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"Между США и Россией": на Западе захотели исключить Украину из переговоров - РИА Новости, 16.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:21 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/isklyuchit-1989508817.html
"Между США и Россией": на Западе захотели исключить Украину из переговоров
"Между США и Россией": на Западе захотели исключить Украину из переговоров - РИА Новости, 16.12.2024
"Между США и Россией": на Западе захотели исключить Украину из переговоров
Один из вопросов, который будет необходимо решить в самом начале процесса переговоров по украинскому конфликту, — это на каком этапе и по каким вопросам Украина РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T17:21
2024-12-16T17:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
владимир путин
ричард гренелл
кит келлог
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Один из вопросов, который будет необходимо решить в самом начале процесса переговоров по украинскому конфликту, — это на каком этапе и по каким вопросам Украина будет вовлечена в этот процесс, заявил британский политолог и ведущий научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси в Вашингтоне Анатоль Ливен в статье для издания Foreign Policy."В переговорах участвуют три стороны: Украина, Россия и Соединенные Штаты. Однако на начальных этапах переговоры должны вестись между Соединенными Штатами и Россией", — считает он.По словам политолога, Украина не сможет поднять на переговорах все вопросы, которые ее волнуют."Вопрос о том, какие западные гарантии безопасности могут и должны быть предоставлены Украине в рамках урегулирования, также не зависит от нее", — пояснил он.По мнению Ливена, присутствие Украины на ранних этапах переговоров и вовсе может сделать их невозможными."Поскольку этот процесс будет настолько сложным, печальная, но неизбежная правда может заключаться в том, что если Украина примет участие в переговорах с самого начала, то прогресс в урегулировании станет совершенно невозможным. Любой предполагаемый компромисс немедленно станет достоянием гласности и вызовет бурю протеста в Европе, на Украине, в конгрессе США, в американских СМИ", — подытожил он.В конце ноября Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций.По данным СМИ, у Трампа есть три плана урегулирования конфликта на Украине. Их выдвинули будущий вице-президент США Джей Ди Вэнс, экс-директор Нацразведки Ричард Гренелл и номинированный на должность спецпредставителя на Украине Кит Келлог. В частности, Гренелл предлагает создать автономные зоны на востоке Украины, при этом членство Украины в НАТО не входит в интересы США. План Келлога включает в себя прекращение огня на основе заморозки по линии фронта. Предложение Вэнса — демилитаризация линии демаркации между Россией и Украиной и гарантия для России, что Киев не вступит в НАТО.
https://ria.ru/20241216/prigovor-1989467452.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, ричард гренелл, кит келлог, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Ричард Гренелл, Кит Келлог, НАТО
"Между США и Россией": на Западе захотели исключить Украину из переговоров

Foreign Policy: участие Украины может сделать переговоры РФ и США невозможными

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США у американского посольства в Москве
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Один из вопросов, который будет необходимо решить в самом начале процесса переговоров по украинскому конфликту, — это на каком этапе и по каким вопросам Украина будет вовлечена в этот процесс, заявил британский политолог и ведущий научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси в Вашингтоне Анатоль Ливен в статье для издания Foreign Policy.
"В переговорах участвуют три стороны: Украина, Россия и Соединенные Штаты. Однако на начальных этапах переговоры должны вестись между Соединенными Штатами и Россией", — считает он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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По словам политолога, Украина не сможет поднять на переговорах все вопросы, которые ее волнуют.
"Вопрос о том, какие западные гарантии безопасности могут и должны быть предоставлены Украине в рамках урегулирования, также не зависит от нее", — пояснил он.
По мнению Ливена, присутствие Украины на ранних этапах переговоров и вовсе может сделать их невозможными.
"Поскольку этот процесс будет настолько сложным, печальная, но неизбежная правда может заключаться в том, что если Украина примет участие в переговорах с самого начала, то прогресс в урегулировании станет совершенно невозможным. Любой предполагаемый компромисс немедленно станет достоянием гласности и вызовет бурю протеста в Европе, на Украине, в конгрессе США, в американских СМИ", — подытожил он.
В конце ноября Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.
В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций.
По данным СМИ, у Трампа есть три плана урегулирования конфликта на Украине. Их выдвинули будущий вице-президент США Джей Ди Вэнс, экс-директор Нацразведки Ричард Гренелл и номинированный на должность спецпредставителя на Украине Кит Келлог. В частности, Гренелл предлагает создать автономные зоны на востоке Украины, при этом членство Украины в НАТО не входит в интересы США. План Келлога включает в себя прекращение огня на основе заморозки по линии фронта. Предложение Вэнса — демилитаризация линии демаркации между Россией и Украиной и гарантия для России, что Киев не вступит в НАТО.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
NBC: команда Трампа провела переговоры о прекращении конфликта на Украине
13 декабря, 21:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинРичард ГренеллКит КеллогНАТО
 
 
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