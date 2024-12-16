"Между США и Россией": на Западе захотели исключить Украину из переговоров
Foreign Policy: участие Украины может сделать переговоры РФ и США невозможными
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США у американского посольства в Москве
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Один из вопросов, который будет необходимо решить в самом начале процесса переговоров по украинскому конфликту, — это на каком этапе и по каким вопросам Украина будет вовлечена в этот процесс, заявил британский политолог и ведущий научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси в Вашингтоне Анатоль Ливен в статье для издания Foreign Policy.
По словам политолога, Украина не сможет поднять на переговорах все вопросы, которые ее волнуют.
"Вопрос о том, какие западные гарантии безопасности могут и должны быть предоставлены Украине в рамках урегулирования, также не зависит от нее", — пояснил он.
По мнению Ливена, присутствие Украины на ранних этапах переговоров и вовсе может сделать их невозможными.
"Поскольку этот процесс будет настолько сложным, печальная, но неизбежная правда может заключаться в том, что если Украина примет участие в переговорах с самого начала, то прогресс в урегулировании станет совершенно невозможным. Любой предполагаемый компромисс немедленно станет достоянием гласности и вызовет бурю протеста в Европе, на Украине, в конгрессе США, в американских СМИ", — подытожил он.
В конце ноября Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.
В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций.
По данным СМИ, у Трампа есть три плана урегулирования конфликта на Украине. Их выдвинули будущий вице-президент США Джей Ди Вэнс, экс-директор Нацразведки Ричард Гренелл и номинированный на должность спецпредставителя на Украине Кит Келлог. В частности, Гренелл предлагает создать автономные зоны на востоке Украины, при этом членство Украины в НАТО не входит в интересы США. План Келлога включает в себя прекращение огня на основе заморозки по линии фронта. Предложение Вэнса — демилитаризация линии демаркации между Россией и Украиной и гарантия для России, что Киев не вступит в НАТО.