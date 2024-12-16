https://ria.ru/20241216/gruzovik-1989364216.html
В Хабаровском крае грузовик врезался в пассажирский поезд
В Хабаровском крае грузовик врезался в пассажирский поезд - РИА Новости, 16.12.2024
В Хабаровском крае грузовик врезался в пассажирский поезд
Грузовик врезался в пассажирский поезд на переезде в Хабаровском крае, пострадавших нет, сообщает Дальневосточная железная дорога (ДВЖД). РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T08:27
2024-12-16T08:27
2024-12-16T08:27
происшествия
советская гавань
владивосток
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 16 дек - РИА Новости. Грузовик врезался в пассажирский поезд на переезде в Хабаровском крае, пострадавших нет, сообщает Дальневосточная железная дорога (ДВЖД). "Сегодня в 00.09 местного времени на железнодорожном переезде между станциями Кенай и Оунэ водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №352 сообщением Советская Гавань - Владивосток. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал. Пассажиры и локомотивная бригада пассажирского поезда за медицинской помощью не обращались. Повреждения получил локомотив. "Движение поездов на участке временно приостановлено. В вагонах пассажирского поезда поддерживается необходимая температура. При необходимости пассажирам будет предоставлено горячее питание. Для устранения последствий ДТП на место происшествия направлен восстановительный поезд. Ожидается задержка пассажирских поездов №351 Советская Гавань – Владивосток и №352 Владивосток – Советская Гавань более 2,5 часов", - сообщается ДВЖД. Для выяснения обстоятельств происшествия создан оперативный штаб во главе с начальником ДВЖД Евгением Вейде.
https://ria.ru/20241215/burjatija-1989315878.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, советская гавань, владивосток, хабаровский край
Происшествия, Советская Гавань, Владивосток, Хабаровский край
В Хабаровском крае грузовик врезался в пассажирский поезд
В Хабаровском крае грузовик врезался в пассажирский поезд, пострадавших нет
ХАБАРОВСК, 16 дек - РИА Новости. Грузовик врезался в пассажирский поезд на переезде в Хабаровском крае, пострадавших нет, сообщает Дальневосточная железная дорога (ДВЖД).
"Сегодня в 00.09 местного времени на железнодорожном переезде между станциями Кенай и Оунэ водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №352 сообщением Советская Гавань
- Владивосток
. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал. Пассажиры и локомотивная бригада пассажирского поезда за медицинской помощью не обращались. Повреждения получил локомотив.
"Движение поездов на участке временно приостановлено. В вагонах пассажирского поезда поддерживается необходимая температура. При необходимости пассажирам будет предоставлено горячее питание. Для устранения последствий ДТП на место происшествия направлен восстановительный поезд. Ожидается задержка пассажирских поездов №351 Советская Гавань – Владивосток и №352 Владивосток – Советская Гавань более 2,5 часов", - сообщается ДВЖД.
Для выяснения обстоятельств происшествия создан оперативный штаб во главе с начальником ДВЖД Евгением Вейде.