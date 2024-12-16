https://ria.ru/20241216/germaniya-1989386522.html

Кандидат в канцлеры Германии призвал сирийцев вернуться на родину

Кандидат в канцлеры Германии призвал сирийцев вернуться на родину - РИА Новости, 16.12.2024

Кандидат в канцлеры Германии призвал сирийцев вернуться на родину

Кандидат на пост канцлера Германии от партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что неработающим и не желающим интегрироваться в... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T10:19

2024-12-16T10:19

2024-12-16T10:19

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обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Кандидат на пост канцлера Германии от партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что неработающим и не желающим интегрироваться в немецкое общество сирийцам следует вернуться на родину. "Две трети (выходцев из Сирии - ред.) не работают. Это в подавляющем большинстве молодые люди. Из них многие могут и должны вернуться обратно", - заявил Мерц в эфире телеканала ARD. По его словам, сирийцев, которые хорошо интегрированы и работают, разумеется, можно оставить в Германии. "Эти люди нужны нам", - добавил Мерц. При этом тем, кто не хочет интегрироваться, нужно открыто сказать, что им нет места в Германии в долгосрочной перспективе, отметил кандидат в канцлеры. Конкретных сроков для возврата в Сирию Мерц не назвал и заявил, что нужно очень внимательно наблюдать за ситуацией. Однако, по мнению Мерца, уже сейчас необходимо прекратить приток новых беженцев из Сирии, для этого необходимо отказывать в приеме на немецкой границе. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что сотни тысяч сирийцев в настоящее время живут в Германии и те из них, кто успешно интегрировался в ФРГ и нашел в ней работу, могут спокойно оставаться в стране. По данным федерального статистического ведомства ФРГ, по состоянию на конец 2023 года в стране проживало около 970 тысяч сирийцев. Из них на март 2024 года чуть более 215 тысяч человек были заняты на рынке труда, согласно статистике Федерального агентства по трудоустройству. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241209/germaniya-1988249079.html

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в мире, россия, москва, фридрих мерц, башар асад, олаф шольц, обострение ситуации в сирии — 2024