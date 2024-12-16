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Более чем в 900 домах Подмосковья обновили системы газоснабжения - РИА Новости, 16.12.2024
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Новости Подмосковья
 
16:00 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/gaz-1989489247.html
Более чем в 900 домах Подмосковья обновили системы газоснабжения
Более чем в 900 домах Подмосковья обновили системы газоснабжения - РИА Новости, 16.12.2024
Более чем в 900 домах Подмосковья обновили системы газоснабжения
В рамках программы капитального ремонта систем газоснабжения в Подмосковье обновили коммуникации в 909 многоквартирных домах с начала года, сообщает... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T16:00
2024-12-16T16:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В рамках программы капитального ремонта систем газоснабжения в Подмосковье обновили коммуникации в 909 многоквартирных домах с начала года, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. "Мы гордимся тем, что Московская область поддерживает лидирующие позиции в сфере модернизации систем газоснабжения. Современные решения, такие как установка автоматических систем контроля загазованности и использование передового оборудования, позволили повысить безопасность более чем в 900 домах в текущем году. В 2025 году программа продолжится: планируется отремонтировать газовые системы еще в более чем 500 многоквартирных домах Подмосковья", - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский, его слова приводит пресс-служба. С 2016 года в Подмосковье модернизировано оборудование в 3,1 тысячи многоквартирных домов. Важным нововведением стало обязательное оснащение квартир системой автоматического контроля загазованности, включающей датчики и защитные краны с тремя степенями защиты, предотвращающие случайное открытие, утечку и взрыв газа. Данные устройства способны в режиме реального времени отслеживать утечку природного газа, сводя к минимуму риск несчастных случаев.
https://ria.ru/20241216/podmoskove-1989483773.html
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московская область (подмосковье), жкх
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), ЖКХ
Более чем в 900 домах Подмосковья обновили системы газоснабжения

Системы газоснабжения обновили в 909 домах Подмосковья

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПредупреждающая табличка рядом с трубой газопровода
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В рамках программы капитального ремонта систем газоснабжения в Подмосковье обновили коммуникации в 909 многоквартирных домах с начала года, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
"Мы гордимся тем, что Московская область поддерживает лидирующие позиции в сфере модернизации систем газоснабжения. Современные решения, такие как установка автоматических систем контроля загазованности и использование передового оборудования, позволили повысить безопасность более чем в 900 домах в текущем году. В 2025 году программа продолжится: планируется отремонтировать газовые системы еще в более чем 500 многоквартирных домах Подмосковья", - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский, его слова приводит пресс-служба.
С 2016 года в Подмосковье модернизировано оборудование в 3,1 тысячи многоквартирных домов.
Важным нововведением стало обязательное оснащение квартир системой автоматического контроля загазованности, включающей датчики и защитные краны с тремя степенями защиты, предотвращающие случайное открытие, утечку и взрыв газа. Данные устройства способны в режиме реального времени отслеживать утечку природного газа, сводя к минимуму риск несчастных случаев.
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