https://ria.ru/20241216/gaz-1989489247.html

Более чем в 900 домах Подмосковья обновили системы газоснабжения

Более чем в 900 домах Подмосковья обновили системы газоснабжения - РИА Новости, 16.12.2024

Более чем в 900 домах Подмосковья обновили системы газоснабжения

В рамках программы капитального ремонта систем газоснабжения в Подмосковье обновили коммуникации в 909 многоквартирных домах с начала года, сообщает... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T16:00

2024-12-16T16:00

2024-12-16T16:00

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В рамках программы капитального ремонта систем газоснабжения в Подмосковье обновили коммуникации в 909 многоквартирных домах с начала года, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. "Мы гордимся тем, что Московская область поддерживает лидирующие позиции в сфере модернизации систем газоснабжения. Современные решения, такие как установка автоматических систем контроля загазованности и использование передового оборудования, позволили повысить безопасность более чем в 900 домах в текущем году. В 2025 году программа продолжится: планируется отремонтировать газовые системы еще в более чем 500 многоквартирных домах Подмосковья", - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский, его слова приводит пресс-служба. С 2016 года в Подмосковье модернизировано оборудование в 3,1 тысячи многоквартирных домов. Важным нововведением стало обязательное оснащение квартир системой автоматического контроля загазованности, включающей датчики и защитные краны с тремя степенями защиты, предотвращающие случайное открытие, утечку и взрыв газа. Данные устройства способны в режиме реального времени отслеживать утечку природного газа, сводя к минимуму риск несчастных случаев.

https://ria.ru/20241216/podmoskove-1989483773.html

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