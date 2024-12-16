В Финляндии властям передадут манифест об открытии границы с Россией
Русскоязычное общество в Финляндии передаст властям манифест об открытии границы
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Русскоязычное "Александровское общество" (Aleksanterinlitto) в Финляндии сообщило, что передаст правительству манифест об открытии границы с Россией, подписанный в ходе митингов в воскресенье.
"На этой неделе мы передадим манифест в канцелярию правительства, а также напомним министерству транспорта о предложении открыть пассажирское железнодорожное сообщение через "Вайниккала", которое мы отправляли ещё месяц назад", - говорится в сообщении общества в Telegram-канале.
В Финляндии прошли митинги в поддержку открытия границ с Россией
15 декабря, 16:53
Митинги в поддержку открытия границ с Россией прошли в четырех финских городах в воскресенье. Среди других требований, обозначенных в манифесте - прекращение закрытия русскоязычных школ и классов, восстановление почтового сообщения между Финляндией, Белоруссией и Россией, а также призыв отказаться от введения ограничений на покупку недвижимости для людей с российским гражданством.
По словам общества, в преддверии праздников ситуация на КПП "Нарва" в Эстонии, наиболее популярном для объезда закрытой границы, ухудшается с каждым днем.
"Вчера уже 400 человек не успело пройти эстонскую границу до закрытия! А те, кто прошли - простояли более 12 часов на морозе", - говорится в сообщении.
Власти Финляндии ранее приняли так называемый закон о выдворении, по которому страна сможет при необходимости ограничивать прием беженцев на определенной части границы. Премьер-министр Петтери Орпо заявлял, что после принятия закона власти смогут рассмотреть возможность открытия пограничных пунктов. Документ вступил в силу 22 июля, но о возможности открытия КПП более не упоминалось. Власти объясняют это тем, что ситуация на границе не изменилась, а в России якобы "сотни или даже тысячи" беженцев ждут открытия границы, чтобы попасть в Финляндию. Никаких доказательств при этом не приводится.
В Финляндии признали закрытие границы с Россией бессмысленным
11 декабря, 14:48
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
В Финляндии прошла акция в поддержку открытия границы с Россией
30 ноября, 18:10