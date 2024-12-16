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В Чувашии подвели итоги социально-экономического развития - РИА Новости, 16.12.2024
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17:42 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/chuvashiya-1989513474.html
В Чувашии подвели итоги социально-экономического развития
В Чувашии подвели итоги социально-экономического развития - РИА Новости, 16.12.2024
В Чувашии подвели итоги социально-экономического развития
Глава Чувашии Олег Николаев провел еженедельное совещание, где подвели предварительные итоги социально-экономического развития и исполнения республиканского... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T17:42
2024-12-16T17:42
чувашская республика (чувашия)
олег николаев (политик)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев провел еженедельное совещание, где подвели предварительные итоги социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета, сообщает пресс-служба администрации главы Чувашской Республики. По словам вице-премьера Дмитрия Краснова, индекс промышленного производства в январе-ноябре, по предварительным данным, составил 116%. Индекс обрабатывающих производств достиг 118%. Социально-экономическое развитие республики также характеризуется ростом объема ввода в эксплуатацию жилья, оборота розничной торговли и объема оказанных услуг, увеличением номинальной и реальной заработной платы. Промышленными предприятиями отгружено товаров собственного производства на 505 миллиардов рублей, что более чем на треть больше показателя в аналогичном периоде 2023 года. "Сейчас очень важно все показатели достигнуть в текущем году. Это будет твердой базой для уверенного начала следующего года, который мы начинаем с постановки задач по новым национальным проектам", - приводит пресс-служба слова Николаева. Отмечается, что оборот розничной торговли составил 111,7% против 111,5% в аналогичном периоде прошлого года, объем платных услуг населению – 105,0% против 106,2%, соответственно. Инфляция в республике в ноябре по отношению к декабрю 2023 года составила 9,2%. Наибольший ее рост отмечен на услуги – 13,6% и продовольственные товары – 9,2%. Непродовольственные товары подорожали на 5,7%. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в ноябре составила 120,5% к соответствующему периоду 2023 года. Оценочный темп роста реальной заработной платы – 110,3%. Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности рабочей силы (экономически активному населению) за ноябрь составил 0,3% (0,5% в 2023 году). Численность безработных граждан, состоящих на учете в органах службы занятости республики, на 1 декабря составила 1809 человек, это 64,2% от аналогичного показателя прошлого года (на 1 декабря 2023 года – 2818 человек). Заявленная работодателями потребность в работниках – 10163 человека, это 75,6% от аналогичного показателя прошлого года (на 1 декабря 2023 года – 13435 человек). В свою очередь, первый вице-премьер – министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков рассказал о предварительных итогах исполнения консолидированного и республиканского бюджетов за 11 месяцев 2024 года. Доходы консолидированного бюджета на 1 декабря составили 107,5 миллиарда рублей, с ростом к уровню аналогичного периода прошлого года на 12,6%, в том числе собственные доходы поступили в объеме 73,3 миллиарда рублей, с ростом на 22,7%. По республиканскому бюджету доходы составили 95,7 миллиарда рублей, что на 13,2% больше, чем год назад. Поступление собственных доходов составило 60,1 миллиарда рублей, рост – на 23,5%. "Вместе с тем, по оперативным данным на 12 декабря, доходы республиканского бюджета исполнены в объеме 99,6 млрд рублей, собственные доходы составили 61,6 миллиарда рублей. При этом по отдельным видам налогов, в том числе по налогу на имущество организаций, налогу на профессиональный доход, налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения, а также по неналоговым доходам, годовые плановые назначения уже достигнуты", - уточнил Ноздряков.
https://ria.ru/20241216/svo-1989450247.html
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чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик)
Чувашская Республика (Чувашия), Олег Николаев (политик)
В Чувашии подвели итоги социально-экономического развития

Николаев подвел итоги социально-экономического развития Чувашии

© Фото : официальный сайт Олега НиколаеваГлава Чувашии Олег Николаев
Глава Чувашии Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Фото : официальный сайт Олега Николаева
Глава Чувашии Олег Николаев. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев провел еженедельное совещание, где подвели предварительные итоги социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета, сообщает пресс-служба администрации главы Чувашской Республики.
По словам вице-премьера Дмитрия Краснова, индекс промышленного производства в январе-ноябре, по предварительным данным, составил 116%. Индекс обрабатывающих производств достиг 118%. Социально-экономическое развитие республики также характеризуется ростом объема ввода в эксплуатацию жилья, оборота розничной торговли и объема оказанных услуг, увеличением номинальной и реальной заработной платы. Промышленными предприятиями отгружено товаров собственного производства на 505 миллиардов рублей, что более чем на треть больше показателя в аналогичном периоде 2023 года.
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"Сейчас очень важно все показатели достигнуть в текущем году. Это будет твердой базой для уверенного начала следующего года, который мы начинаем с постановки задач по новым национальным проектам", - приводит пресс-служба слова Николаева.
Отмечается, что оборот розничной торговли составил 111,7% против 111,5% в аналогичном периоде прошлого года, объем платных услуг населению – 105,0% против 106,2%, соответственно. Инфляция в республике в ноябре по отношению к декабрю 2023 года составила 9,2%. Наибольший ее рост отмечен на услуги – 13,6% и продовольственные товары – 9,2%. Непродовольственные товары подорожали на 5,7%.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в ноябре составила 120,5% к соответствующему периоду 2023 года. Оценочный темп роста реальной заработной платы – 110,3%.
Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности рабочей силы (экономически активному населению) за ноябрь составил 0,3% (0,5% в 2023 году). Численность безработных граждан, состоящих на учете в органах службы занятости республики, на 1 декабря составила 1809 человек, это 64,2% от аналогичного показателя прошлого года (на 1 декабря 2023 года – 2818 человек). Заявленная работодателями потребность в работниках – 10163 человека, это 75,6% от аналогичного показателя прошлого года (на 1 декабря 2023 года – 13435 человек).
В свою очередь, первый вице-премьер – министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков рассказал о предварительных итогах исполнения консолидированного и республиканского бюджетов за 11 месяцев 2024 года.
Доходы консолидированного бюджета на 1 декабря составили 107,5 миллиарда рублей, с ростом к уровню аналогичного периода прошлого года на 12,6%, в том числе собственные доходы поступили в объеме 73,3 миллиарда рублей, с ростом на 22,7%. По республиканскому бюджету доходы составили 95,7 миллиарда рублей, что на 13,2% больше, чем год назад. Поступление собственных доходов составило 60,1 миллиарда рублей, рост – на 23,5%.
"Вместе с тем, по оперативным данным на 12 декабря, доходы республиканского бюджета исполнены в объеме 99,6 млрд рублей, собственные доходы составили 61,6 миллиарда рублей. При этом по отдельным видам налогов, в том числе по налогу на имущество организаций, налогу на профессиональный доход, налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения, а также по неналоговым доходам, годовые плановые назначения уже достигнуты", - уточнил Ноздряков.
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