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Над Белгородской областью сбили еще два украинских беспилотника
Над Белгородской областью сбили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 16.12.2024
Над Белгородской областью сбили еще два украинских беспилотника
Дежурные средства ПВО около 13.55 мск сбили два украинских беспилотника в Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T16:17
2024-12-16T16:17
2024-12-16T16:19
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
технологии
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 13.55 мск сбили два украинских беспилотника в Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. "Шестнадцатого декабря текущего года около 13.55 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении. Ранее в понедельник министерство сообщало об уничтожении одного вражеского дрона над регионом.
https://ria.ru/20241214/ukraina-1989098020.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Технологии, Вооруженные силы Украины, Украина
Над Белгородской областью сбили еще два украинских беспилотника
Минобороны: силы ПВО уничтожили 2 дрона ВСУ над территорией Белгородской области