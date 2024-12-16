https://ria.ru/20241216/bespilotniki-1989493480.html

Над Белгородской областью сбили еще два украинских беспилотника

Над Белгородской областью сбили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 16.12.2024

Над Белгородской областью сбили еще два украинских беспилотника

Дежурные средства ПВО около 13.55 мск сбили два украинских беспилотника в Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T16:17

2024-12-16T16:17

2024-12-16T16:19

специальная военная операция на украине

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

технологии

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 13.55 мск сбили два украинских беспилотника в Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. "Шестнадцатого декабря текущего года около 13.55 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении. Ранее в понедельник министерство сообщало об уничтожении одного вражеского дрона над регионом.

https://ria.ru/20241214/ukraina-1989098020.html

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Наталья Макарова

белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), технологии, вооруженные силы украины, украина