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Белоусов призвал перевести военное сотрудничество в долгосрочную форму - РИА Новости, 16.12.2024
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15:31 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/belousov-1989481993.html
Белоусов призвал перевести военное сотрудничество в долгосрочную форму
Белоусов призвал перевести военное сотрудничество в долгосрочную форму - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов призвал перевести военное сотрудничество в долгосрочную форму
Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что двустороннее военное сотрудничество необходимо перевести в долгосрочную и устойчивую форму. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T15:31
2024-12-16T15:31
россия
андрей белоусов
безопасность
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что двустороннее военное сотрудничество необходимо перевести в долгосрочную и устойчивую форму. "Перевести (необходимо - ред.) на долгосрочную и устойчивую основу двусторонние формы военного сотрудничества. Речь идет о долгосрочном планировании и реализации совместных учений и патрулирований, решении задач противовоздушной обороны, обмене данными разведки и других практических форматах", - сказал Белоусов во время выступления на расширенной коллегии Минобороны РФ.
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россия, андрей белоусов, безопасность
Россия, Андрей Белоусов, Безопасность
Белоусов призвал перевести военное сотрудничество в долгосрочную форму

Белоусов призвал перевести военное сотрудничество в устойчивую форму

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что двустороннее военное сотрудничество необходимо перевести в долгосрочную и устойчивую форму.
"Перевести (необходимо - ред.) на долгосрочную и устойчивую основу двусторонние формы военного сотрудничества. Речь идет о долгосрочном планировании и реализации совместных учений и патрулирований, решении задач противовоздушной обороны, обмене данными разведки и других практических форматах", - сказал Белоусов во время выступления на расширенной коллегии Минобороны РФ.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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РоссияАндрей БелоусовБезопасность
 
 
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