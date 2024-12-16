https://ria.ru/20241216/belousov-1989481993.html

Белоусов призвал перевести военное сотрудничество в долгосрочную форму

Белоусов призвал перевести военное сотрудничество в долгосрочную форму - РИА Новости, 16.12.2024

Белоусов призвал перевести военное сотрудничество в долгосрочную форму

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что двустороннее военное сотрудничество необходимо перевести в долгосрочную и устойчивую форму. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T15:31

2024-12-16T15:31

2024-12-16T15:31

россия

андрей белоусов

безопасность

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что двустороннее военное сотрудничество необходимо перевести в долгосрочную и устойчивую форму. "Перевести (необходимо - ред.) на долгосрочную и устойчивую основу двусторонние формы военного сотрудничества. Речь идет о долгосрочном планировании и реализации совместных учений и патрулирований, решении задач противовоздушной обороны, обмене данными разведки и других практических форматах", - сказал Белоусов во время выступления на расширенной коллегии Минобороны РФ.

https://ria.ru/20241216/belousov-1989481589.html

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россия, андрей белоусов, безопасность