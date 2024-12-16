https://ria.ru/20241216/belousov-1989456062.html
В Минобороны создадут департамент повышения эффективности
В Минобороны создадут департамент повышения эффективности - РИА Новости, 16.12.2024
В Минобороны создадут департамент повышения эффективности
В структуре Минобороны будет создан департамент повышения эффективности деятельности, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:42
2024-12-16T14:42
2024-12-16T14:42
безопасность
россия
андрей белоусов
владимир путин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В структуре Минобороны будет создан департамент повышения эффективности деятельности, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "В следующем году предстоит создать постоянно действующий механизм "бережливого управления". Для этого предстоит решить четыре задачи. Первая: создать организационный механизм реализации процессов повышения эффективности. Включая специальное структурное подразделение министерства – департамент повышения эффективности деятельности, который будет непосредственно подчинён министру обороны", - сказал он на коллегии. Расширенное заседание коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина проходит в понедельник.
https://ria.ru/20241216/putin-1989433223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, андрей белоусов, владимир путин
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин
В Минобороны создадут департамент повышения эффективности
Белоусов: в Минобороны создадут департамент повышения эффективности деятельности