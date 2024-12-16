https://ria.ru/20241216/belousov-1989451871.html

Белоусов назвал модернизацию Вооруженных сил приоритетным направлением

Белоусов назвал модернизацию Вооруженных сил приоритетным направлением - РИА Новости, 16.12.2024

Белоусов назвал модернизацию Вооруженных сил приоритетным направлением

Министр обороны РФ Андрей Белоусов назвал приоритетным направлением модернизацию вооруженных сил России в среднесрочной перспективе с учётом внешних угроз и... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:34

2024-12-16T14:34

2024-12-16T14:35

вооруженные силы рф

андрей белоусов

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов назвал приоритетным направлением модернизацию вооруженных сил России в среднесрочной перспективе с учётом внешних угроз и развития технологий."Второе приоритетное направление - модернизация вооруженных сил в среднесрочной перспективе с учетом внешних угроз и развития технологий", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.

https://ria.ru/20241216/putin-1989425459.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

вооруженные силы рф, андрей белоусов, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)