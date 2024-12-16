https://ria.ru/20241216/belousov-1989451871.html
Белоусов назвал модернизацию Вооруженных сил приоритетным направлением
Белоусов назвал модернизацию Вооруженных сил приоритетным направлением - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов назвал модернизацию Вооруженных сил приоритетным направлением
Министр обороны РФ Андрей Белоусов назвал приоритетным направлением модернизацию вооруженных сил России в среднесрочной перспективе с учётом внешних угроз и... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:34
2024-12-16T14:34
2024-12-16T14:35
вооруженные силы рф
андрей белоусов
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов назвал приоритетным направлением модернизацию вооруженных сил России в среднесрочной перспективе с учётом внешних угроз и развития технологий."Второе приоритетное направление - модернизация вооруженных сил в среднесрочной перспективе с учетом внешних угроз и развития технологий", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.
https://ria.ru/20241216/putin-1989425459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы рф, андрей белоусов, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Вооруженные силы РФ, Андрей Белоусов, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов назвал модернизацию Вооруженных сил приоритетным направлением
Белоусов: модернизация ВС — приоритетное направление в среднесрочной перспективе