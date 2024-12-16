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Белоусов назвал модернизацию Вооруженных сил приоритетным направлением - РИА Новости, 16.12.2024
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14:34 16.12.2024 (обновлено: 14:35 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/belousov-1989451871.html
Белоусов назвал модернизацию Вооруженных сил приоритетным направлением
Белоусов назвал модернизацию Вооруженных сил приоритетным направлением - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов назвал модернизацию Вооруженных сил приоритетным направлением
Министр обороны РФ Андрей Белоусов назвал приоритетным направлением модернизацию вооруженных сил России в среднесрочной перспективе с учётом внешних угроз и... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:34
2024-12-16T14:35
вооруженные силы рф
андрей белоусов
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов назвал приоритетным направлением модернизацию вооруженных сил России в среднесрочной перспективе с учётом внешних угроз и развития технологий."Второе приоритетное направление - модернизация вооруженных сил в среднесрочной перспективе с учетом внешних угроз и развития технологий", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.
https://ria.ru/20241216/putin-1989425459.html
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вооруженные силы рф, андрей белоусов, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Вооруженные силы РФ, Андрей Белоусов, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов назвал модернизацию Вооруженных сил приоритетным направлением

Белоусов: модернизация ВС — приоритетное направление в среднесрочной перспективе

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов во время работы совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и РФ в Минске
Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время работы совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и РФ в Минске - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов назвал приоритетным направлением модернизацию вооруженных сил России в среднесрочной перспективе с учётом внешних угроз и развития технологий.
«
"Второе приоритетное направление - модернизация вооруженных сил в среднесрочной перспективе с учетом внешних угроз и развития технологий", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.
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Вооруженные силы РФАндрей БелоусовРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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