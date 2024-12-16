https://ria.ru/20241216/belousov-1989451664.html

Белоусов оценил ситуацию с экспортными поставками военной продукции

Белоусов оценил ситуацию с экспортными поставками военной продукции - РИА Новости, 16.12.2024

Белоусов оценил ситуацию с экспортными поставками военной продукции

Экспортные поставки российской военной продукции не всегда возможны с учётом спецоперации, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:33

2024-12-16T14:33

2024-12-16T15:07

экономика

андрей белоусов

безопасность

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Экспортные поставки российской военной продукции не всегда возможны с учётом спецоперации, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов."Задача состоит не только в увеличении экспортных поставок продукции военного назначения – что не всегда возможно с учетом СВО", - сказал он на заседании расширенной коллегии Минобороны РФ.

https://ria.ru/20241216/putin-1989425459.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, андрей белоусов, безопасность, россия, вооруженные силы рф