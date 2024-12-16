https://ria.ru/20241216/belousov-1989451664.html
Белоусов оценил ситуацию с экспортными поставками военной продукции
Белоусов оценил ситуацию с экспортными поставками военной продукции - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов оценил ситуацию с экспортными поставками военной продукции
Экспортные поставки российской военной продукции не всегда возможны с учётом спецоперации, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:33
2024-12-16T14:33
2024-12-16T15:07
экономика
андрей белоусов
безопасность
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Экспортные поставки российской военной продукции не всегда возможны с учётом спецоперации, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов."Задача состоит не только в увеличении экспортных поставок продукции военного назначения – что не всегда возможно с учетом СВО", - сказал он на заседании расширенной коллегии Минобороны РФ.
https://ria.ru/20241216/putin-1989425459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, андрей белоусов, безопасность, россия, вооруженные силы рф
Экономика, Андрей Белоусов, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ