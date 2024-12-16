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Белоусов заявил о наращивании США возможностей глобальной системы ПРО - РИА Новости, 16.12.2024
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14:33 16.12.2024 (обновлено: 18:32 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/belousov-1989451537.html
Белоусов заявил о наращивании США возможностей глобальной системы ПРО
Белоусов заявил о наращивании США возможностей глобальной системы ПРО - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов заявил о наращивании США возможностей глобальной системы ПРО
США наращивают боевые возможности своей глобальной системы ПРО, заявил в понедельник министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:33
2024-12-16T18:32
сша
андрей белоусов
россия
безопасность
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. США наращивают боевые возможности своей глобальной системы ПРО, заявил в понедельник министр обороны РФ Андрей Белоусов."Продолжается наращивание боевых возможностей элементов американской глобальной системы противоракетной обороны США", - сказал он на заседании расширенной коллегии Минобороны РФ.
https://ria.ru/20241216/belousov-1989456062.html
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Белоусов: продолжается наращивание боевых возможностей американской системы противоракетной обороны
БЕЛОУСОВ. ИНФРАСТРУКТУРА БАЗЫ ПРО США В ПОЛЬСКОМ РЕДЗИКОВО В 165 КМ ОТ ГРАНИЦЫ РФ ПОЗВОЛИТ ПРИМЕНЯТЬ РАКЕТЫ TOMAHAWK. СИСТЕМА БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ НАТО ПРЕДУСМАТРИВАЕТ РАЗВЕРТЫВАНИЕ У ЗАПАДНЫХ ГРАНИЦ РФ 300-ТЫСЯЧНОЙ ГРУППИРОВКИ ЗА МЕСЯЦ. РАКЕТЫ СРЕДНЕЙ ДАЛЬНОСТИ, КОТОРЫЕ США РАЗМЕСТЯТ В ГЕРМАНИИ, СМОГУТ ДОЛЕТЕТЬ ДО МОСКВЫ ЗА 8 МИНУТ.
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сша, андрей белоусов, россия, безопасность
США, Андрей Белоусов, Россия, Безопасность
Белоусов заявил о наращивании США возможностей глобальной системы ПРО

Белоусов заявил о наращивании США боевых возможностей глобальной системы ПРО

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. США наращивают боевые возможности своей глобальной системы ПРО, заявил в понедельник министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Продолжается наращивание боевых возможностей элементов американской глобальной системы противоракетной обороны США", - сказал он на заседании расширенной коллегии Минобороны РФ.
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
В Минобороны создадут департамент повышения эффективности
Вчера, 14:42
 
СШААндрей БелоусовРоссияБезопасность
 
 
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