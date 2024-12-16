https://ria.ru/20241216/belousov-1989451537.html
Белоусов заявил о наращивании США возможностей глобальной системы ПРО
Белоусов заявил о наращивании США возможностей глобальной системы ПРО - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов заявил о наращивании США возможностей глобальной системы ПРО
США наращивают боевые возможности своей глобальной системы ПРО, заявил в понедельник министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:33
2024-12-16T14:33
2024-12-16T18:32
сша
андрей белоусов
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989444833_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1b5a28b7e35b981aea9ea070b2ab1994.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. США наращивают боевые возможности своей глобальной системы ПРО, заявил в понедельник министр обороны РФ Андрей Белоусов."Продолжается наращивание боевых возможностей элементов американской глобальной системы противоракетной обороны США", - сказал он на заседании расширенной коллегии Минобороны РФ.
https://ria.ru/20241216/belousov-1989456062.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989444833_427:0:1867:1080_1920x0_80_0_0_bd81444636843eb99e1c8b45eaca5e92.jpg
Белоусов: продолжается наращивание боевых возможностей американской системы противоракетной обороны
БЕЛОУСОВ. ИНФРАСТРУКТУРА БАЗЫ ПРО США В ПОЛЬСКОМ РЕДЗИКОВО В 165 КМ ОТ ГРАНИЦЫ РФ ПОЗВОЛИТ ПРИМЕНЯТЬ РАКЕТЫ TOMAHAWK. СИСТЕМА БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ НАТО ПРЕДУСМАТРИВАЕТ РАЗВЕРТЫВАНИЕ У ЗАПАДНЫХ ГРАНИЦ РФ 300-ТЫСЯЧНОЙ ГРУППИРОВКИ ЗА МЕСЯЦ. РАКЕТЫ СРЕДНЕЙ ДАЛЬНОСТИ, КОТОРЫЕ США РАЗМЕСТЯТ В ГЕРМАНИИ, СМОГУТ ДОЛЕТЕТЬ ДО МОСКВЫ ЗА 8 МИНУТ.
2024-12-16T14:33
true
PT1M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, андрей белоусов, россия, безопасность
США, Андрей Белоусов, Россия, Безопасность
Белоусов заявил о наращивании США возможностей глобальной системы ПРО
Белоусов заявил о наращивании США боевых возможностей глобальной системы ПРО