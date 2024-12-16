Рейтинг@Mail.ru
Войска беспилотных систем могут создать в России в 2025 году - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/belousov-1989450138.html
Войска беспилотных систем могут создать в России в 2025 году
Войска беспилотных систем могут создать в России в 2025 году - РИА Новости, 16.12.2024
Войска беспилотных систем могут создать в России в 2025 году
Создание "войск беспилотных систем" может быть завершено в третьем квартале 2025 года, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:29
2024-12-16T14:29
безопасность
россия
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989449088_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aa87df7a27630a96e063a0e281c0bd43.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Создание "войск беспилотных систем" может быть завершено в третьем квартале 2025 года, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего, предлагается сформировать новый род войск - "войска беспилотных систем". При вашем решении завершим их создание уже в третьем квартале следующего года", - сказал Белоусов во время выступления на расширенной коллегии Минобороны РФ.
https://ria.ru/20241216/putin-1989432225.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Белоусов предложил сформировать войска беспилотных систем
Белоусов предложил в соответствии с поручением Путина сформировать войска беспилотных систем
2024-12-16T14:29
true
PT0M27S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989449088_348:0:1788:1080_1920x0_80_0_0_a28253ec360f6c559675c1644dc877ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, андрей белоусов
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов
Войска беспилотных систем могут создать в России в 2025 году

Войска беспилотных систем могут создать в России в третьем квартале 2025 года

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Создание "войск беспилотных систем" может быть завершено в третьем квартале 2025 года, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего, предлагается сформировать новый род войск - "войска беспилотных систем". При вашем решении завершим их создание уже в третьем квартале следующего года", - сказал Белоусов во время выступления на расширенной коллегии Минобороны РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Путин рассказал о снабжении ВС России беспилотниками
Вчера, 13:47
 
БезопасностьРоссияАндрей Белоусов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала