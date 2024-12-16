https://ria.ru/20241216/belousov-1989450138.html
Войска беспилотных систем могут создать в России в 2025 году
Войска беспилотных систем могут создать в России в 2025 году - РИА Новости, 16.12.2024
Войска беспилотных систем могут создать в России в 2025 году
Создание "войск беспилотных систем" может быть завершено в третьем квартале 2025 года, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:29
2024-12-16T14:29
2024-12-16T14:29
безопасность
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Создание "войск беспилотных систем" может быть завершено в третьем квартале 2025 года, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего, предлагается сформировать новый род войск - "войска беспилотных систем". При вашем решении завершим их создание уже в третьем квартале следующего года", - сказал Белоусов во время выступления на расширенной коллегии Минобороны РФ.
https://ria.ru/20241216/putin-1989432225.html
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Белоусов предложил сформировать войска беспилотных систем
Белоусов предложил в соответствии с поручением Путина сформировать войска беспилотных систем
2024-12-16T14:29
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PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, андрей белоусов
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов
Войска беспилотных систем могут создать в России в 2025 году
Войска беспилотных систем могут создать в России в третьем квартале 2025 года