https://ria.ru/20241216/belousov-1989450138.html

Войска беспилотных систем могут создать в России в 2025 году

Войска беспилотных систем могут создать в России в 2025 году - РИА Новости, 16.12.2024

Войска беспилотных систем могут создать в России в 2025 году

Создание "войск беспилотных систем" может быть завершено в третьем квартале 2025 года, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:29

2024-12-16T14:29

2024-12-16T14:29

безопасность

россия

андрей белоусов

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Создание "войск беспилотных систем" может быть завершено в третьем квартале 2025 года, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего, предлагается сформировать новый род войск - "войска беспилотных систем". При вашем решении завершим их создание уже в третьем квартале следующего года", - сказал Белоусов во время выступления на расширенной коллегии Минобороны РФ.

https://ria.ru/20241216/putin-1989432225.html

россия

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Белоусов предложил сформировать войска беспилотных систем Белоусов предложил в соответствии с поручением Путина сформировать войска беспилотных систем 2024-12-16T14:29 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, андрей белоусов