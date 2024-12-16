https://ria.ru/20241216/belousov-1989450043.html

Белоусов назвал главную цель международной деятельности МО России

Белоусов назвал главную цель международной деятельности МО России - РИА Новости, 16.12.2024

Белоусов назвал главную цель международной деятельности МО России

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что главная цель международной деятельности МО РФ - обеспечение безопасности России и союзников в новом многополярном РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:29

2024-12-16T14:29

2024-12-16T14:39

россия

специальная военная операция на украине

андрей белоусов

безопасность

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что главная цель международной деятельности МО РФ - обеспечение безопасности России и союзников в новом многополярном мире."Международная деятельность должна быть направлена на достижение главной цели - обеспечение безопасности России и ее союзников в новом многополярном мире. Эту работу следует сфокусировать на достижении стратегических результатов в сфере военного и военно-технического сотрудничества", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.

https://ria.ru/20241216/putin-1989452990.html

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россия, андрей белоусов, безопасность