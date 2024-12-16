https://ria.ru/20241216/belousov-1989450043.html
Белоусов назвал главную цель международной деятельности МО России
Белоусов назвал главную цель международной деятельности МО России - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов назвал главную цель международной деятельности МО России
Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что главная цель международной деятельности МО РФ - обеспечение безопасности России и союзников в новом многополярном РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:29
2024-12-16T14:29
2024-12-16T14:39
россия
специальная военная операция на украине
андрей белоусов
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588392969_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_c474601bcb0b3babc0e723c7631cdddd.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что главная цель международной деятельности МО РФ - обеспечение безопасности России и союзников в новом многополярном мире."Международная деятельность должна быть направлена на достижение главной цели - обеспечение безопасности России и ее союзников в новом многополярном мире. Эту работу следует сфокусировать на достижении стратегических результатов в сфере военного и военно-технического сотрудничества", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.
https://ria.ru/20241216/putin-1989452990.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588392969_910:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_48a5bda1f291d9fede1385e24e86923c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей белоусов, безопасность
Россия, Специальная военная операция на Украине, Андрей Белоусов, Безопасность
Белоусов назвал главную цель международной деятельности МО России
Белоусов назвал безопасность России главной целью международной деятельности МО