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Белоусов назвал главную цель международной деятельности МО России - РИА Новости, 16.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:29 16.12.2024 (обновлено: 14:39 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/belousov-1989450043.html
Белоусов назвал главную цель международной деятельности МО России
Белоусов назвал главную цель международной деятельности МО России - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов назвал главную цель международной деятельности МО России
Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что главная цель международной деятельности МО РФ - обеспечение безопасности России и союзников в новом многополярном РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:29
2024-12-16T14:39
россия
специальная военная операция на украине
андрей белоусов
безопасность
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что главная цель международной деятельности МО РФ - обеспечение безопасности России и союзников в новом многополярном мире."Международная деятельность должна быть направлена на достижение главной цели - обеспечение безопасности России и ее союзников в новом многополярном мире. Эту работу следует сфокусировать на достижении стратегических результатов в сфере военного и военно-технического сотрудничества", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.
https://ria.ru/20241216/putin-1989452990.html
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россия, андрей белоусов, безопасность
Россия, Специальная военная операция на Украине, Андрей Белоусов, Безопасность
Белоусов назвал главную цель международной деятельности МО России

Белоусов назвал безопасность России главной целью международной деятельности МО

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что главная цель международной деятельности МО РФ - обеспечение безопасности России и союзников в новом многополярном мире.
"Международная деятельность должна быть направлена на достижение главной цели - обеспечение безопасности России и ее союзников в новом многополярном мире. Эту работу следует сфокусировать на достижении стратегических результатов в сфере военного и военно-технического сотрудничества", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАндрей БелоусовБезопасность
 
 
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