https://ria.ru/20241216/avtovaz-1989394972.html
"АвтоВАЗ" заявил, что не повышал цены на свои автомобили
"АвтоВАЗ" заявил, что не повышал цены на свои автомобили - РИА Новости, 16.12.2024
"АвтоВАЗ" заявил, что не повышал цены на свои автомобили
Компания "АвтоВАЗ" не повышала цены на свои автомобили, при этом стоимость новых Niva Travel обусловлена тем, то с конца ноября эта модель снова производится... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T11:07
2024-12-16T11:07
2024-12-16T11:07
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Компания "АвтоВАЗ" не повышала цены на свои автомобили, при этом стоимость новых Niva Travel обусловлена тем, то с конца ноября эта модель снова производится только в версиях с подушкой безопасности водителя или с двумя фронтальными подушками, заявили в пресс-службе автопроизводителя. "АвтоВАЗ" не повышал цены на свои автомобили, они доступны для заказа в разделе "Автомобили в наличии". Что касается цен на новые Niva Travel, то с 26 ноября 2024 года эта модель производится только в версиях с подушкой безопасности водителя или с двумя фронтальными подушками", - сообщили в компании. Там добавили, что это возврат востребованной рынком опции, восстановленной после ухода из России поставщиков из недружественных стран. В ноябре глава компании Максим Соколов заявлял о том, что "АвтоВАЗ" ожидает индексации цен в 2025 году.
https://ria.ru/20241129/avtovaz-1986441535.html
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экономика, авто, россия, максим соколов, автоваз
Экономика, Авто, Россия, Максим Соколов, АвтоВАЗ
"АвтоВАЗ" заявил, что не повышал цены на свои автомобили
В компании "АвтоВАЗ" сообщили об отсутствии повышения цен на автомобили