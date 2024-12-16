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"АвтоВАЗ" заявил, что не повышал цены на свои автомобили - РИА Новости, 16.12.2024
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11:07 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/avtovaz-1989394972.html
"АвтоВАЗ" заявил, что не повышал цены на свои автомобили
"АвтоВАЗ" заявил, что не повышал цены на свои автомобили - РИА Новости, 16.12.2024
"АвтоВАЗ" заявил, что не повышал цены на свои автомобили
Компания "АвтоВАЗ" не повышала цены на свои автомобили, при этом стоимость новых Niva Travel обусловлена тем, то с конца ноября эта модель снова производится... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T11:07
2024-12-16T11:07
экономика
авто
россия
максим соколов
автоваз
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Компания "АвтоВАЗ" не повышала цены на свои автомобили, при этом стоимость новых Niva Travel обусловлена тем, то с конца ноября эта модель снова производится только в версиях с подушкой безопасности водителя или с двумя фронтальными подушками, заявили в пресс-службе автопроизводителя. "АвтоВАЗ" не повышал цены на свои автомобили, они доступны для заказа в разделе "Автомобили в наличии". Что касается цен на новые Niva Travel, то с 26 ноября 2024 года эта модель производится только в версиях с подушкой безопасности водителя или с двумя фронтальными подушками", - сообщили в компании. Там добавили, что это возврат востребованной рынком опции, восстановленной после ухода из России поставщиков из недружественных стран. В ноябре глава компании Максим Соколов заявлял о том, что "АвтоВАЗ" ожидает индексации цен в 2025 году.
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экономика, авто, россия, максим соколов, автоваз
Экономика, Авто, Россия, Максим Соколов, АвтоВАЗ
"АвтоВАЗ" заявил, что не повышал цены на свои автомобили

В компании "АвтоВАЗ" сообщили об отсутствии повышения цен на автомобили

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Aura
Автомобиль Lada Aura - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль Lada Aura. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Компания "АвтоВАЗ" не повышала цены на свои автомобили, при этом стоимость новых Niva Travel обусловлена тем, то с конца ноября эта модель снова производится только в версиях с подушкой безопасности водителя или с двумя фронтальными подушками, заявили в пресс-службе автопроизводителя.
"АвтоВАЗ" не повышал цены на свои автомобили, они доступны для заказа в разделе "Автомобили в наличии". Что касается цен на новые Niva Travel, то с 26 ноября 2024 года эта модель производится только в версиях с подушкой безопасности водителя или с двумя фронтальными подушками", - сообщили в компании.
Там добавили, что это возврат востребованной рынком опции, восстановленной после ухода из России поставщиков из недружественных стран.
В ноябре глава компании Максим Соколов заявлял о том, что "АвтоВАЗ" ожидает индексации цен в 2025 году.
Автомобиль Lada Aura - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
"АвтоВАЗ" назвал цену Lada Aura и дату начала розничных продаж
29 ноября, 14:10
 
ЭкономикаАвтоРоссияМаксим СоколовАвтоВАЗ
 
 
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