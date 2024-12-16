https://ria.ru/20241216/anokhin-1989534606.html

Анохин вручил знаки отличия работникам здравоохранения

Анохин вручил знаки отличия работникам здравоохранения - РИА Новости, 16.12.2024

Анохин вручил знаки отличия работникам здравоохранения

Губернатор Смоленской области Василий Анохин в понедельник вручил знаки отличия работникам здравоохранения. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T19:18

2024-12-16T19:18

2024-12-16T19:18

смоленская область

смоленская область

россия

василий анохин

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин в понедельник вручил знаки отличия работникам здравоохранения. "Сегодня с радостью вручил знаки отличия "Почетный работник здравоохранения Смоленской области" шести врачам, одной медсестре и одной акушерке. Все они – выдающиеся профессионалы и ветераны отрасли, которые своим многолетним трудом внесли большой вклад в дело сохранения здоровья смолян", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что здравоохранение – первый приоритет для команда правительства Смоленской области. "Все вопросы, связанные с развитием отрасли, держу на личном контроле", - отметил он. В этом году в области капитально отремонтировали 19 учреждений, открыли новую поликлинику в Королевке, ведем строительство новых корпусов онкологического диспансера и детской областной больницы, пристройки поликлиники №6. На дооснащение медицинских организаций в регионе направили почти 1 миллиард рублей и приобрели более 300 единиц нового и современного оборудования. "Благодаря поддержке президента России начнем в следующем году масштабное обновление Смоленской областной клинической психиатрической больницы. Еще раз поздравляю наших медработников с заслуженными наградами и желаю счастья в наступающем году!" - пожелал губернатор.

https://ria.ru/20241216/anokhin-1989476329.html

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смоленская область, россия, василий анохин