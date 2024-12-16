Рейтинг@Mail.ru
Анохин вручил знаки отличия работникам здравоохранения - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
19:18 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/anokhin-1989534606.html
Анохин вручил знаки отличия работникам здравоохранения
Анохин вручил знаки отличия работникам здравоохранения - РИА Новости, 16.12.2024
Анохин вручил знаки отличия работникам здравоохранения
Губернатор Смоленской области Василий Анохин в понедельник вручил знаки отличия работникам здравоохранения. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T19:18
2024-12-16T19:18
смоленская область
смоленская область
россия
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392296_0:73:2064:1234_1920x0_80_0_0_7dba40ea1f1cfee5a9d46e14ea1732cf.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин в понедельник вручил знаки отличия работникам здравоохранения. "Сегодня с радостью вручил знаки отличия "Почетный работник здравоохранения Смоленской области" шести врачам, одной медсестре и одной акушерке. Все они – выдающиеся профессионалы и ветераны отрасли, которые своим многолетним трудом внесли большой вклад в дело сохранения здоровья смолян", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что здравоохранение – первый приоритет для команда правительства Смоленской области. "Все вопросы, связанные с развитием отрасли, держу на личном контроле", - отметил он. В этом году в области капитально отремонтировали 19 учреждений, открыли новую поликлинику в Королевке, ведем строительство новых корпусов онкологического диспансера и детской областной больницы, пристройки поликлиники №6. На дооснащение медицинских организаций в регионе направили почти 1 миллиард рублей и приобрели более 300 единиц нового и современного оборудования. "Благодаря поддержке президента России начнем в следующем году масштабное обновление Смоленской областной клинической психиатрической больницы. Еще раз поздравляю наших медработников с заслуженными наградами и желаю счастья в наступающем году!" - пожелал губернатор.
https://ria.ru/20241216/anokhin-1989476329.html
https://ria.ru/20241216/anokhin-1989387221.html
смоленская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392296_14:0:1858:1383_1920x0_80_0_0_48d4155fe0f65b25757ed2fe4f1891d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смоленская область, россия, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Россия, Василий Анохин
Анохин вручил знаки отличия работникам здравоохранения

Губернатор Анохин вручил знаки отличия работникам здравоохранения

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин в понедельник вручил знаки отличия работникам здравоохранения.
"Сегодня с радостью вручил знаки отличия "Почетный работник здравоохранения Смоленской области" шести врачам, одной медсестре и одной акушерке. Все они – выдающиеся профессионалы и ветераны отрасли, которые своим многолетним трудом внесли большой вклад в дело сохранения здоровья смолян", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Анохин: создадим все условия для людей с инвалидностью
Вчера, 15:20
Он подчеркнул, что здравоохранение – первый приоритет для команда правительства Смоленской области.
"Все вопросы, связанные с развитием отрасли, держу на личном контроле", - отметил он.
В этом году в области капитально отремонтировали 19 учреждений, открыли новую поликлинику в Королевке, ведем строительство новых корпусов онкологического диспансера и детской областной больницы, пристройки поликлиники №6. На дооснащение медицинских организаций в регионе направили почти 1 миллиард рублей и приобрели более 300 единиц нового и современного оборудования.
"Благодаря поддержке президента России начнем в следующем году масштабное обновление Смоленской областной клинической психиатрической больницы. Еще раз поздравляю наших медработников с заслуженными наградами и желаю счастья в наступающем году!" - пожелал губернатор.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Анохин: в Смоленской области запустят аналог программы "Время героев"
Вчера, 10:25
 
Смоленская областьСмоленская областьРоссияВасилий Анохин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала